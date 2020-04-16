В Перми около 20 тысяч продуктовых наборов получат семьи дошкольников льготных категорий

13:25 | 17.04.2020

Продукты питания будут выдаваться с 20 апреля, о графике выдачи сухих пайков родителей проинформируют сотрудники детского сада. Даже если дети из этих семей не зачислены в детский сад, родителям сообщат, где получить продуктовый набор.



Сухие пайки смогут получить родители и законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, сирот, детей из малоимущих, многодетных семей, из семей, где родитель является инвалидом 1 или 2 группы. Предусмотрено, что продукты питания будут выдаваться малообеспеченным семьям, даже если ребенок не зачислен в детский сад. В таком случае с родителями свяжутся специалисты и объяснят, где получить сухой паек. Всего планируется выдать порядка 20 тысяч наборов продуктов питания. По вопросам выдачи наборов родители могут обращаться на «горячую» линию департамента образования по телефону: 212-27-47.



Напомним, в связи с противоэпидемическими мероприятиями детские сады Перми закрыты, функционируют только дежурные группы для детей родителей, работающих в службах жизнеобеспечения. Для того чтобы попасть в дежурную группу, родителям необходимо написать заявление на имя руководителя детского сада с указанием места работы обоих родителей и предъявить разрешение на передвижение, выдаваемое работодателем. По вопросам функционирования дежурных групп в детских садах города родители могут обратиться в департамент образования по телефону: 212-90-82. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

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