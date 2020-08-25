В Кушвинской городской больнице появилось новое медицинское оборудование

12:01 | 26.08.2020

Фото: ru.freepik.com

В Кушке в поликлинике Центральной городской больницы появился аппаратно-программный электроэнцефалографический комплекс для взрослых пациентов. Оборудование поможет безболезненно и безвредно проводить исследования головного мозга.



С помощью аппарата можно выявить степень нарушений в работе желудочков мозга, степень разрастания опухолей, наличие инородных тел, а также следить за динамикой действия лекарственных препаратов, решать вопрос о прекращении терапии и проводить оценку степени нарушения работы мозга.



«На сегодняшний день прохождение электроэнцефалограммы является обязательным условием для проведения медицинского освидетельствования при получении водительских прав, а также назначается врачом-психиатром в случае выявленной симптоматики при получении лицензии на ношение оружия», – рассказала главный врач Наталия Леонова.



Оборудование уже введено в эксплуатацию. Для работы на нём специалисты прошли соответствующее обучение.



Как отметила Леонова, теперь пациентам не придётся ждать записи в сторонних учреждениях – они смогут проходить электроэнцефалографию в учреждении по месту прикрепления.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»