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Судебный пристав из Перми стал вторым в Казанском полумарафоне

10.14 Вторник, 14 мая 2024
В юбилейном десятом забеге принимали участие более 30 тысяч профессионалов и любителей бега из 80 регионов России и 14 стран. Для того, чтобы все фанаты легкой атлетики смогли принять участие в легендарном событии, понадобилось два дня.

11 мая на старт вышли самые маленькие спортсмены и те бегуны, кто выбрал для себя дистанции в 3 и в 10 километров. А на следующий день финишировали стайеры, среди которых был и наш земляк - младший судебный пристав по ОУПДС Алексей Патраков.

Алексей как настоящий поклонник бега старается не пропускать ни одного значимого спортивного события. В этот раз он пришел к финишу вторым, потратив на преодоление 21,1 километра чуть больше одного часа, отстав от лидера гонки всего лишь на 54 секунды.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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