В Перми открыт первый на Урале памятник Суворову

12:06 | 17.12.2017

Церемония приурочена к двухлетию Пермского суворовского военного училища

15 декабря главный федеральный инспектор Игорь Цветков посетил Пермское суворовское военное училище, где принял участие в торжественной церемонии открытия памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. Идея создания памятника непобедимому российскому полководцу была озвучена не так давно, но реализована в кратчайшие сроки благодаря помощи меценатов, в роли которых выступили крупные предприятия региона и неравнодушные жители Прикамья.



Памятник стал отличным подарком к двухлетию училища, которое учебное заведение отмечает 17 декабря. Также открытие приурочено ко Дню ракетных войск стратегического назначения — эмблему этого рода войск пермские суворовцы носят на лацканах мундиров.



— Ровно два года назад и именно на этой площади прозвучали слова, после которых училище начало движение по обучению суворовцев. Вас поздравили полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков, герои России Юнус-Бек Евкуров и Сергей Яшкин и многие другие. И сегодня от имени полномочного представителя президента Михаила Викторовича Бабича примите самые искренние поздравления в связи с очередным важным этапом в становлении Пермского суворовского военного училища Минобороны России. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании памятника Александру Суворову. Только настоящие патриоты и граждане нашей великой страны помогают делом и словом в воспитании подрастающего поколения. Много времени пройдет, не одно поколение суворовцев-выпускников уже будут служить в рядах Российской армии и станут генералами или проявят свои таланты на гражданском поприще, а памятник великому полководцу будет стоять здесь назиданием о великом служении России, — подчеркнул важность события Игорь Цветков.



По словам председателя Совета Фонда скульпторов России Алексея Тютнева, памятник Александру Суворову является первым на Урале. Высота памятника — 2 метра 15 сантиметров. Фигура отлита из бронзы, и по задумке автора проекта, пермского скульптора Александра Бутаева, генералиссимус изображен в образе не победителя и военного стратега, а наставника и учителя, который воспитал не одно поколение великих полководцев и сегодня является примером пламенного патриота и защитника России.



Начальник Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ Николай Братухин поблагодарил Приволжский федеральный округ за оказанное содействие и помощь в организации установки памятника Александру Васильевичу Суворову на территории Пермского суворовского военного училища. Церемония завершилась торжественным маршем суворовцев в сопровождении Губернского духового оркестра и салютом.