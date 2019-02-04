Пермь готовится к комплексному благоустройству Компроса

11:15 | 6.02.2019

К 300-летию города центральную улицу реконструируют на всем протяжении

В администрации Перми прошло предварительное обсуждение с депутатами гордумы проекта реконструкции Комсомольского проспекта. В совещании при главе города Дмитрии Самойлове приняли участие первый зампредседателя гордумы Дмитрий Малютин, замглавы администрации Анатолий Дашкевич, руководители функциональных органов.

Комсомольский проспект отличается от большинства улиц Перми необычным внешним обликом благодаря пешеходной аллее, ограждённой двумя рядами деревьев и чугунной решёткой. Основные идеи комплексного преобразования – воссоздание исторического облика улицы и создание комфортных условий для пешеходов, стимулирование пешеходного трафика.

Комсомольский проспект открывает линейку масштабных проектов, которые будут реализованы к 300-летию Перми. В этом году начнутся работы на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Реализацию следующего этапа – от улицы Пермской до улицы Революции – планируется начать в 2020 году.

В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть, ее ширина составит 10,5 метра на участке от улицы Монастырской до Комсомольской площади, кроме того, будет увеличена ширина тротуарной части и обновлено покрытие. Проезжая часть останется трехполосной в оба направления. На протяжении всего Комсомольского проспекта будут упорядочены парковочные места. Проектом предусмотрен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде, в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации, что позволит избавить Компрос от застаивания воды на пересечении с Советской при сильных дождях.

- При благоустройстве Комсомольского проспекта приоритет будет отдан пешеходам. Такой Комсомольский проспект, к которому мы привыкли – это 60-летняя история, которая создана в конце 1950-х годов. Этой классике нужно дать новую жизнь, отремонтировав бульварную часть, создав единый стиль в освещении, в малых архитектурных формах, в тротуарной части. Новогодний маршрут показал, насколько востребована бульварная часть Комсомольского проспекта у пермяков, когда там есть хорошее оформление. Этот опыт нас подтолкнул к скорейшей реализации проекта, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. На время массовых праздничных мероприятий кадки будут убираться, поэтому сохранится основное назначение площади. Также на площади предусмотрена парковка автомобилей.

Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.

Кроме того, совместно с Пермской дирекцией дорожного движения детально проработан вопрос организации дорожного движения на протяжении всего Комсомольского проспекта в связи с организацией пешеходных переходов между кварталами бульварной части. Для того чтобы не снижать пропускную способность для автомобилей, разработана следующая схема: на каждом перекрестке ограничивается один из маневров налево, это позволяет упростить схему светофорного регулирования. Если человеку необходимо повернуть налево, например, на улицу Советскую, то он сможет доехать до перекрестка с улицей Петропавловской, развернуться там и заехать на улицу Советскую. Такими парами перекрестков Советская - Петропавловская, Луначарского - Екатерининская, Революции - Краснова планируется организовать движение.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил к ближайшему заседанию Градостроительного совета, которое состоится 14 февраля, представить доработанный проект благоустройства Комсомольского проспекта и учесть в нем визуализацию капитального ремонта фасадов и дворов, проект движения общественного транспорта, организацию велодорожек, организацию движения на перекрестках Компрос - улица Революции, Компрос - улица Ленина.

Фото: www.gorodperm.ru