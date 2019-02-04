Пермь: газетный номер
11:15 | 6.02.2019
Пермь готовится к комплексному благоустройству Компроса
К 300-летию города центральную улицу реконструируют на всем протяжении
Комсомольский проспект отличается от большинства улиц Перми необычным внешним обликом благодаря пешеходной аллее, ограждённой двумя рядами деревьев и чугунной решёткой. Основные идеи комплексного преобразования – воссоздание исторического облика улицы и создание комфортных условий для пешеходов, стимулирование пешеходного трафика.
Комсомольский проспект открывает линейку масштабных проектов, которые будут реализованы к 300-летию Перми. В этом году начнутся работы на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Реализацию следующего этапа – от улицы Пермской до улицы Революции – планируется начать в 2020 году.
В рамках капитального ремонта будет отремонтирована проезжая часть, ее ширина составит 10,5 метра на участке от улицы Монастырской до Комсомольской площади, кроме того, будет увеличена ширина тротуарной части и обновлено покрытие. Проезжая часть останется трехполосной в оба направления. На протяжении всего Комсомольского проспекта будут упорядочены парковочные места. Проектом предусмотрен ремонт бульварной части, где будет заменено покрытие на гранит, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. Опоры наружного освещения на тротуарной части будут сохранены в историческом виде, в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации, что позволит избавить Компрос от застаивания воды на пересечении с Советской при сильных дождях.
- При благоустройстве Комсомольского проспекта приоритет будет отдан пешеходам. Такой Комсомольский проспект, к которому мы привыкли – это 60-летняя история, которая создана в конце 1950-х годов. Этой классике нужно дать новую жизнь, отремонтировав бульварную часть, создав единый стиль в освещении, в малых архитектурных формах, в тротуарной части. Новогодний маршрут показал, насколько востребована бульварная часть Комсомольского проспекта у пермяков, когда там есть хорошее оформление. Этот опыт нас подтолкнул к скорейшей реализации проекта, - отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. На время массовых праздничных мероприятий кадки будут убираться, поэтому сохранится основное назначение площади. Также на площади предусмотрена парковка автомобилей.
Зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами появится на Комсомольской площади.
Кроме того, совместно с Пермской дирекцией дорожного движения детально проработан вопрос организации дорожного движения на протяжении всего Комсомольского проспекта в связи с организацией пешеходных переходов между кварталами бульварной части. Для того чтобы не снижать пропускную способность для автомобилей, разработана следующая схема: на каждом перекрестке ограничивается один из маневров налево, это позволяет упростить схему светофорного регулирования. Если человеку необходимо повернуть налево, например, на улицу Советскую, то он сможет доехать до перекрестка с улицей Петропавловской, развернуться там и заехать на улицу Советскую. Такими парами перекрестков Советская - Петропавловская, Луначарского - Екатерининская, Революции - Краснова планируется организовать движение.
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил к ближайшему заседанию Градостроительного совета, которое состоится 14 февраля, представить доработанный проект благоустройства Комсомольского проспекта и учесть в нем визуализацию капитального ремонта фасадов и дворов, проект движения общественного транспорта, организацию велодорожек, организацию движения на перекрестках Компрос - улица Революции, Компрос - улица Ленина.
Фото: www.gorodperm.ru
© «Вечерние Ведомости»
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