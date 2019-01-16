Ресурсы – это еще не все

14:33 | 18.01.2019

Максим Решетников принял участие в ключевых дискуссиях Гайдаровского форума

С 15 по 17 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве проходил Гайдаровский форум-2019 «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».



Как отметил директор Гайдаровского форума – проректор РАНХиГС Иван Федотов, форум – место встречи и общения, это дискуссионная площадка, на которой обсуждаются насущные вопросы социально-экономического развития России с учетом глобальных трендов.



В дискуссиях форума традиционно принимали участие первые лица государства, представители органов власти, общественные и политические деятели, известные ученые, эксперты, бизнесмены из разных стран. В этом году в числе участников были первый заместитель председателя правительства – министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ Андрей Кудрин, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.



Участие в мероприятиях форума принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



15 января состоялась панельная дискуссия «Социальная триада: демография – занятость – доходы». Предваряя обсуждение, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова обозначила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тысячи человек. При этом она подчеркнула, что естественная убыль населения может смениться приростом в 2023-2024 годах.



Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, в 2018 году безработица достигла минимума по сравнению с предыдущими годами. «В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 12 месяцев прошлого года общий уровень безработицы составил 4,8%», - отметила она. Численность занятых в российской экономике за 11 месяцев прошлого года выросла до 72,6 млн человек.



Для достижения целевых показателей, обозначенных в Указе президента о развитии страны до 2024 года, начата реализация национальных проектов.



Губернатор Пермского края Максим Решетников в своем выступлении сделал акцент на приоритетах демографической политики региона: смертность, рождаемость и миграция. Глава Прикамья обозначил, что национальные программы понятны, а целевые показатели достижимы. При этом, по словам Максима Решетникова, сейчас федеральный центр ждет мгновенной реакции между вложением ресурсов и результатами исполнения национальных проектов. «Есть два риска в реализации нацпроектов. Мы недооцениваем срок, который нам необходим для изменения ситуации. Да, мы выделяем большие ресурсы на это. Но вопрос не только в ресурсах. Вопрос еще и в том, что нужно изменить организацию внутри трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Сейчас федеральный центр нам дает деньги, ставит задачи, а уже через полгода требует снижения смертности – не все удастся. Второе, что беспокоит, - что по программе госгарантий регионам все больше предъявляется федеральных требований. Регионы разные, и использовать всем одну модель исполнения нацпрограмм не получится», – отметил губернатор.



К 2024 году количество трудоспособного населения в Прикамье станет таким же, как в 2014 году. По словам губернатора Пермского края, изменения параметров пенсионной системы не приведут к росту безработицы. На занятость населения, считает Максим Решетников, ключевое влияние будет оказывать производительность труда с естественным давлением цифровизации.



«Если мы хотим добиться опережающего роста зарплат, то нам нужно обратить внимание на занятость населения и повышение производительности труда. При этом важно начать с бюджетной сферы. Сейчас в нацпроекте эта составляющая не учтена, большое внимание уделяется промышленности, где повышением производительности труда занимаются давно и успешно. Повышать производительность труда нужно в бюджетном секторе и вернуться к вопросам непрерывного образования и тому, как привести людей к рабочим местам. Люди заперты в своих территориях, где нет рабочих мест, и мы туда рабочие места не притащим. Решить этот вопрос помогает, в частности, программа по ликвидации аварийного жилья. Она дает возможность регионам строить жилье там, где есть рабочие места», – подчеркнул губернатор. Он также обозначил, что инструментов для достижения целевых показателей по национальным проектам создано достаточно. Сейчас регионам нужно понять, как и где их использовать.



Также Максим Решетников принял участие в пленарной дискуссии «Национальные цели развития и глобальные тренды», на которой ключевым стало выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, а также в панельной дискуссии «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект» и в открытой дискуссии «Национальные цели развития: стратегия развития России 2018-2024».



Фото: www.permkrai.ru