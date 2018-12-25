20:45 | 27.12.2018

В Перми с успехом прошла премьера фильма Сергея Лепихина и Светланы Федотовой

Фестиваль премьер, в ходе которого пермские кинорежиссеры представят свои работы за 2018 год, стартовал с показа документального фильма «Под куполом неба». Фильм о семье цирковых артистов, которые, выйдя на пенсию, переехали в Ильинский район Пермского края и занялись сельским хозяйством, вызвал искренний интерес как у профессиональных работников кино и ветеранов пермского телевидения, так и у зрителей, которые не связаны с кинематографом профессионально.

Надежда Беляева, президент Пермской государственной художественной галереи:

- Фильм о семье цирковых артистов, их детях, дочери и сыне. Они начали свою жизнь заново. Их «стартап» - жизнь в деревне, на земле, знакомством с нею, освоение её, строительство дома, обзаведение немалым хозяйством, непростое вхождение в новый социум. Команде кинематографистов удалось сделать хороший фильм. После просмотра говорить, обсуждать не хотелось. И уходить - тоже. Не хотелось нарушить чувства, переживания, обретённые через фильм. Думаю, редко такое бывает. Спасибо создателям за прочтение судьбы людей, которая не оставляет равнодушными!

Екатерина Агапова, ветеран пермского телевидения:

- Какое трогательное, душевное кино! Впечатление от него не отпускает меня уже несколько дней: фильм наполнен глубокой жизненной философией. История семьи, познавшей медные трубы цирковой славы и осевшей в глубинке, далекой от суеты и гламура. Это, по сути, - о природном сосуществовании зла и добра, но с победой все-таки добра. Главные герои вызывают чувства симпатии и участия. Какая в них сила, свобода, любовь! Какой жизнеутверждающий и одухотворенный посыл несет этот фильм! Он не развлекает, не читает морали. В нем нет ничего кричащего, раздражающего. Но он заставляет совершать работу души. Особая, живая часть этой картины - потрясающая музыка. Прекрасный, завораживающий фильм. Пожелаем ему успешной фестивальной судьбы!

Наталия Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала компании «Ростелеком»:

- Я так устала от блокбастеров, спецэффектов, стереозвука. Хочу жизни, хочу, чтобы щемило внутри, хочу, чтобы не отпускало после того, как история закончится на экране. И именно таким стал для меня фильм «Под куполом неба». Жизнь обыкновенных и в то же время совершенно необыкновенных людей, которые вызывают восхищение и гордость, что они живут где-то рядом. Их история рассказана искренне и правдиво.

Удивляюсь мужеству героев, которые впустили в свою жизнь съемочную группу и открылись миллионам зрителей. Да, их пока не миллионы, но фильм только начинает свою жизнь. Но больше всего меня тронуло то, что эти люди без красивых фраз, иногда спутанно и неказисто рассказали мне так много, что до сих пор не отпускает. Спасибо всей съемочной группе!

Олег Хвацкий, журналист:

- Искренне и правдиво! Чуть более часа длится живой диалог героев со зрителем. История семьи от первого лица. Семьи Гроль. Необычной, цирковой. Эмоциональная и красивая история, продолжение которой очень хочется увидеть. Авторы, даёшь вторую серию!

Ближайший показ фильма «Под куполом неба» состоится в Ильинском районном доме культуры (4 января, 13:30).

Фильм создан РОО «Пермская краевая организация Союза журналистов России» в рамках реализации социального проекта «Весь Пермский край» при финансовой поддержке Администрации губернатора Пермского края.