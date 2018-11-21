Бюджет Перми принят в первом чтении

15:32 | 22.11.2018

Городская Дума в ноябре сосредоточилась на финансах и муниципальной собственности

Ключевым вопросом пленарки Пермской городской Думы 20 ноября вполне ожидаемо стал бюджет на 2019 год и плановый период. Кроме того, депутаты вновь вернулись к теме благоустройства. А «Час депутата» из-за значимости поднятых вопросов шагнул далеко за рамки регламента.



Деньги любят счет



Городская Дума одобрила в первом чтении проект бюджета города на 2019-2021 годы. Документ уже обсуждался с общественностью и экспертами на публичных слушаниях.



Глава Перми Дмитрий Самойлов подчеркнул, что инвестиционно направленный и амбициозный бюджет закладывает фундамент для подготовки к 300-летию города, и поблагодарил депутатов за слаженную работу над проектом.



Доходы городского бюджета на 2019 год запланированы в объеме 27,6 млрд рублей, расходы бюджета - 28 млрд рублей. В последующие годы параметры бюджета составят: в 2020 году – 28,9 млрд рублей (расходы на уровне 29,3 млрд рублей), в 2021 году – 28,5 млрд рублей (расходы - 28,9 млрд рублей). В новом бюджете планируется технический дефицит около 400 млн рублей ежегодно. Он обусловлен увеличением расходов капитального характера и будет перекрываться за счет эффективного управления городскими финансами.



Структура доходов остается стабильной – 60% формируется за счет собственных доходов, 40% - безвозмездные поступления из краевого бюджета. Объем субсидий в 2019 году увеличится относительно первоначального бюджета 2018 года более чем в 2 раза – за счет новых форм поддержки, выделения из краевого бюджета средств на капремонт трамвайных путей и обновление подвижного состава, расселение аварийного жилья, строительство школ и детских садов. Кроме того, будет продолжено благоустройство дворовых территорий.



В 2019 году около 60% расходов будет направлено на социальную сферу: на образование 12,7 млрд рублей, на физическую культуру и спорт – 1,1 млрд, на социальную политику – 1,2 млрд, на культуру – 872 млн рублей. На транспортную отрасль, строительство и ремонт дорог запланировано 6,7 млрд рублей, на ЖКХ и благоустройство – 2,9 млрд. За 3 года планируется построить 3 детских сада, новые корпуса двух школ, провести реконструкцию зданий в трех школах города, построить 4 спортивных объекта, реконструировать 2 объекта культуры.



По итогам обсуждения депутаты приняли проект бюджета в первом чтении.



- Сейчас предстоит точечная доводка проекта, чтобы в декабре в плановом порядке принять бюджет в окончательном виде. Главный наш ориентир – 300-летие Перми. Под него «заточены» муниципальные программы, а также ключевые городские проекты, наши совместные инициативы с краем и федеральным центром, - отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



По пути партнерства



Основной темой «Часа депутата» стали проекты муниципально-частного партнерства в Перми. Как доложил депутатам первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, такие проекты реализуются в сфере образования, спорта, благоустройства, создания социальной инфраструктуры. При этом применяются не только уже привычные концессионные механизмы, но и новые для города формы партнерства, в том числе соглашения с застройщиками о строительстве объектов социальной инфраструктуры.



Один из ключевых проектов, на которые привлекались частные инвестиции, – реконструкция эспланады и фонтан. ГК «КОРТРОС» по соглашению с краевой и муниципальной властью построит на территории квартала №179 детский сад на 160 мест и безвозмездно передаст его городу. Часть обязательств застройщик уже выполнил: выкуплен и передан в муниципальную собственность земельный участок для развития гимназии №17, обустроена спортивная площадка для школы №9. Со «СМУ №3 Сатурн-Р» подписано соглашение о строительстве и передаче городу школы на 1225 учебных мест и двух детских садов в микрорайоне Красные казармы. Строительство школы уже началось.



На очереди – концессионное соглашение о строительстве крематория. Прорабатывается также проект строительства горнолыжного комплекса «Северный склон». В декабре планируется объявить конкурс.



Тема вызвала острую дискуссию – в немалой степени потому, что впервые вынесена на обсуждение в Думу. Вопросов было множество, они касались как конкретных объектов, так и общих подходов к привлечению инвесторов. В частности, было отмечено, что для такой серьезной работы в городе должен быть центр компетенций.



- Важно, чтобы мы сами имели четкое представление о предлагаемых инвесторам проектах и необходимых ресурсах, - отметил депутат Владимир Молоковских. – Участвовать в конкурсах должны те, кто реально способен строить, а не компании, напоминающие брачных аферистов.



Депутат Александр Филиппов отметил, что доклад произвел неоднозначное впечатление: складывается впечатление, что у нас все хорошо, в то время как проблемы в этой сфере есть.



Тем не менее, потребность в расширении этой работы ни у кого сомнений не вызвала.

- Если мы можем привлечь частные средства на реализацию социальных проектов, то это большой плюс для города. Депутаты серьезно относятся к этому вопросу, есть общее желание двигаться в этом направлении, - подчеркнул председатель комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский.

По итогам обсуждения первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин отметил:



- Количество вопросов свидетельствует, что ожиданий от инфраструктурных проектов много. При том, что городской бюджет понятен и исчерпаем, всем выгодно, чтобы они финансировались не только из него, но и за счет дополнительных инвестиций.



По предложению председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина в проект решения включен пункт о том, что профильный комитет заслушает администрацию по вопросам, которые остались за рамками обсуждения, и оценит дорожную карту по работе с инвесторами.



Каждому кварталу – инспектора



Не менее активно обсуждался вопрос о контроле за состоянием благоустройства территории города и работе недавно созданной Городской административно-технической инспекции. Ее функционал, как пояснили чиновники, пока отработан на примере центрального планировочного района, работа в трех городских районах только налаживается. Опыт позаимствован в Тюмени, которая признана самым благоустроенным городом России. Суть состоит в развитии института инспекторов, которые должны быть закреплены за каждым городским кварталом.



Депутаты высказали ряд замечаний и рекомендаций, которые должны помочь внедрению новой системы. В частности, Илья Лисняк напомнил о том, что вопросами благоустройства предметно занимается целый ряд общественных организаций, и взаимодействие с ними будет полезно.



Дмитрий Малютин рассказал, что представители Молодежного парламента организовали общественный контроль за работой самой инспекции, и попросил Думу предоставить слово молодым коллегам. Результат получился неожиданный.



По данным общественного контроля, в кварталах, где уже работает инспекция, обнаружены десятки нарушений. За 24 кварталами фактически закреплены 13 инспекторов – по мнению молодых парламентариев, явно недостаточно. А главное – в открытых источниках не нашлось контактных данных инспекции. Это упущение молодежь тоже порекомендовала исправить.



Фасады – лицо города



Дума продлила до 2021 года расходное обязательство по финансовой поддержке капремонта фасадов многоквартирных домов в центре Перми. В перечень дополнительно включены 9 многоквартирных домов по ул. Петропавловской и Куйбышева, один дом на Комсомольском проспекте исключен – здесь ремонт будет произведен из других источников. Стоимость работ на 3 года – 310 млн рублей.



- Это не совсем наши полномочия, потому что собственники сами должны содержать здания, но учитывая, что они находятся в центре, и мы готовимся к 300-летнему юбилею Перми, мы продлили обязательства, сумма увеличилась, и у нас появились дополнительные адреса. На улице Ленина ремонт фасадов уже сделали, а если еще сделаем на Компросе, город преобразится в лучшую сторону, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



На сегодняшний день в списке 58 домов на Компросе, на улице Пушкина, Героев Хасана, Куйбышева, несколько домов по улице Краснова, напомнил депутат Дмитрий Федоров:



- Хорошо, что дома ремонтируются и приводятся в надлежащий вид. Хотелось бы, чтобы с годами количество таких домов росло, преображались здания на центральных улицах в других районах Перми.



В муниципальную собственность



Принято окончательное решение относительно здания детского сада на 120 мест по ул. Чернышевского, 17в. Дума разрешила приобрести его в собственность города Перми.



Как пояснила замглавы администрации Людмила Гаджиева, на приобретение объекта более 50 млн рублей выделено из федерального бюджета, 18,5 млн – из бюджета Пермского края. Доля города составит 39,5 млн рублей. Отвечая на вопросы депутатов, Людмила Гаджиева заверила, что вопрос с земельным участком решен: сейчас он находится в собственности Росимущества и будет передан городу на безвозмездной основе.



- Мы уже смотрели этот объект, соглашусь с коллегами, что есть вопросы по механизму реализации инвестпроекта, тем не менее, садик готов, а дети ходят в другие учреждения. Есть гарантии, что вопрос с землей будет решен, поэтому считаю, что нужно поддерживать приобретение, - прокомментировал Арсен Болквадзе.



Также депутаты разрешили приобретение ФОКа с бассейном по ул. Транспортной, 7 по цене не выше 195 млн рублей. Согласно независимой оценке, рыночная стоимость объекта - 199 млн.



- Мы покупаем бассейн в этом году, затем будет объявлен конкурс на его оснащение и, как пообещали в администрации, к марту он должен быть готов к эксплуатации. Что касается детского сада - это один из наказов моих избирателей, люди ходили мимо садика, когда возили детей в другие районы. В первом квартале следующего года наказ будет выполнен - садик запустим в строй, - прокомментировал Алексей Грибанов.



Отметим еще одно знаковое решение Думы - на пленарном заседании создан оргкомитет по разработке гимна города. Он будет координировать работу по созданию гимна.



- Знаковое решение ноябрьской Думы, которое вполне может войти в историю города, - мы создали оргкомитет по подготовке гимна Перми. У столицы Прикамья есть флаг и герб, необходимо завершить официальный ряд символов. Первая задача оргкомитета - сформировать комиссию из профессионалов, которая займется собственно вопросами создания музыки и текста, работой с авторами. Надеюсь, все у нас получится! - прокомментировал Юрий Уткин.



ФОТО: duma.perm.ru