Юные спортсмены стран СНГ встретились в Перми

14:52 | 5.11.2018

Международный фестиваль школьного спорта собрал участников из 10 стран

4 ноября состоялось открытие VI Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ. Участие в торжественном мероприятии приняла координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Парламентарий поздравила делегации спортсменов с Днем народного единства и с открытием фестиваля. «Хочу пожелать ребятам, чтобы они увезли с собой не только спортивные награды, но и приобрели новых друзей, узнали культуру других стран, познакомились с традициями и бытом жителей России», - подчеркнула Ирина Роднина.

Также координатор проекта зачитала обращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам спортивного слёта.

От лица губернатора Максима Решетникова участников соревнований и зрителей поприветствовал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков. По его словам, Пермский край регулярно принимает масштабные спортивные соревнования мирового уровня. Для этого в регионе есть необходимая инфраструктуры и компетенции. Например, в начале ноября в Перми состоялся чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «мастерс». Зампред правительства пожелал спортсменам достойных выступлений.

Парад делегаций в национальных костюмах, поднятие флага фестиваля и принесение «клятвы спортсмена», а также выступление творческих коллективов – всё это зрители и участники увидели на открытии праздника спорта.

Всего в фестивале принимают участие около 400 юных спортсменов в составе сборных команд из 10 стран: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и команда-хозяйка соревнований, представляющая Пермский край.

Спортивные соревнования по семи видам спорта пройдут в Перми с 5 по 8 ноября. Юные спортсмены выяснят, кто сильнее в мини-футболе, баскетболе, волейболе, баскетболе 3x3, настольном теннисе, бадминтоне и шахматах.

Координатор проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов рассказал, что параллельно с соревнованиями школьники станут участниками экскурсий по достопримечательностям и музеям города Перми, они будут выступать с творческими номерами, рассказывающими о культуре своих стран, также для ребят подготовлена образовательная программа.

В этом году особенностью фестиваля стало участие в национальных командах стран СНГ, представителей диаспор, проживающих в Пермском крае. «Фестиваль – это не только спорт. Прежде всего, это дружба. Представители многих стран СНГ живут на нашей территории, являются нашими соседями. Поэтому мы дали возможность пермским школьникам участвовать в командах своих стран. Это первый опыт в стране, надеюсь, он будет позитивным, будет использован и в других спортивных проектах», - отметил Василий Кузнецов.

Напомним, в феврале 2018 года губернатор Пермского края Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта». Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников Пермского края. В рамках соглашения ведется совместная работа по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, совершенствование в общеобразовательных организациях материально-технической базы физкультурно-спортивного назначения.

Как отмечает глава Прикамья Максим Решетников, для развития массового и детского спорта в регионе важно использовать технологии федерации школьного спорта. Сейчас в Пермском крае сформирована программа развития массового спорта, и основной ее составляющей является приведение в порядок школьной спортивной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ. Речь идет как о школьном спорте, так и о дворовых командах , и в целом о создании инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности на базе школ.



В 2012 году на заседании Совета глав правительств СНГ было принято решение о проведении Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников Содружества Независимых Государств. Фестиваль проводится с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом.

Организаторами VI Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ выступают: Россотрудничество, Исполнительный комитет СНГ, Минспорта России, Минпросвещения России, Всероссийская федерация школьного спорта, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» при поддержке правительства Пермского края.

ФОТО: permkrai.ru