Пермь: газетный номер
14:52 | 5.11.2018
Юные спортсмены стран СНГ встретились в Перми
Международный фестиваль школьного спорта собрал участников из 10 стран
Парламентарий поздравила делегации спортсменов с Днем народного единства и с открытием фестиваля. «Хочу пожелать ребятам, чтобы они увезли с собой не только спортивные награды, но и приобрели новых друзей, узнали культуру других стран, познакомились с традициями и бытом жителей России», - подчеркнула Ирина Роднина.
Также координатор проекта зачитала обращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам спортивного слёта.
От лица губернатора Максима Решетникова участников соревнований и зрителей поприветствовал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков. По его словам, Пермский край регулярно принимает масштабные спортивные соревнования мирового уровня. Для этого в регионе есть необходимая инфраструктуры и компетенции. Например, в начале ноября в Перми состоялся чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «мастерс». Зампред правительства пожелал спортсменам достойных выступлений.
Парад делегаций в национальных костюмах, поднятие флага фестиваля и принесение «клятвы спортсмена», а также выступление творческих коллективов – всё это зрители и участники увидели на открытии праздника спорта.
Всего в фестивале принимают участие около 400 юных спортсменов в составе сборных команд из 10 стран: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и команда-хозяйка соревнований, представляющая Пермский край.
Спортивные соревнования по семи видам спорта пройдут в Перми с 5 по 8 ноября. Юные спортсмены выяснят, кто сильнее в мини-футболе, баскетболе, волейболе, баскетболе 3x3, настольном теннисе, бадминтоне и шахматах.
Координатор проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов рассказал, что параллельно с соревнованиями школьники станут участниками экскурсий по достопримечательностям и музеям города Перми, они будут выступать с творческими номерами, рассказывающими о культуре своих стран, также для ребят подготовлена образовательная программа.
В этом году особенностью фестиваля стало участие в национальных командах стран СНГ, представителей диаспор, проживающих в Пермском крае. «Фестиваль – это не только спорт. Прежде всего, это дружба. Представители многих стран СНГ живут на нашей территории, являются нашими соседями. Поэтому мы дали возможность пермским школьникам участвовать в командах своих стран. Это первый опыт в стране, надеюсь, он будет позитивным, будет использован и в других спортивных проектах», - отметил Василий Кузнецов.
Напомним, в феврале 2018 года губернатор Пермского края Максим Решетников и Ирина Роднина подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и ООФСО «Всероссийская федерация школьного спорта». Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности школьников Пермского края. В рамках соглашения ведется совместная работа по таким направлениям, как пропаганда здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, совершенствование в общеобразовательных организациях материально-технической базы физкультурно-спортивного назначения.
Как отмечает глава Прикамья Максим Решетников, для развития массового и детского спорта в регионе важно использовать технологии федерации школьного спорта. Сейчас в Пермском крае сформирована программа развития массового спорта, и основной ее составляющей является приведение в порядок школьной спортивной инфраструктуры и развитие спорта на базе школ. Речь идет как о школьном спорте, так и о дворовых командах , и в целом о создании инфраструктуры для занятий спортом в шаговой доступности на базе школ.
В 2012 году на заседании Совета глав правительств СНГ было принято решение о проведении Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников Содружества Независимых Государств. Фестиваль проводится с целью укрепления международных спортивных и гуманитарных связей, дружбы детей и привлечения подростков к занятиям физической культурой и спортом.
Организаторами VI Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ выступают: Россотрудничество, Исполнительный комитет СНГ, Минспорта России, Минпросвещения России, Всероссийская федерация школьного спорта, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» при поддержке правительства Пермского края.
ФОТО: permkrai.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:04 | 5.11.2018
Евгений Куйвашев не готов сделать выводы по выходке Глацких
15:52 | 5.11.2018
«Хватит платить бессовестным чиновникам зарплаты»: свердловский общественник о заявлении Глацких
15:44 | 5.11.2018
В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Коляда - plays» ВИДЕО
15:07 | 5.11.2018
Депутат Госдумы оценил высказывание свердловской чиновницы Глацких
13:50 | 5.11.2018
«Государство не просило вас рожать»: Глацких заявила, что власть ничего не должна молодежи
13:35 | 5.11.2018
В День народного единства в Екатеринбурге выбрали пышнотелую мисс
12:17 | 5.11.2018
Пьяный житель Екатеринбурга угнал маршрутку из состава городского общественного транспорта
11:21 | 5.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 ноября 2018 года
21:55 | 4.11.2018
ХК «Автомобилист» обыграл «Сибирь»
17:32 | 4.11.2018
Погода в Свердловской области с 5 по 7 ноября. Ожидается и -13 °С
15:20 | 4.11.2018
В Перми обнаружено тело мужчины на козырьке подъезда
15:12 | 4.11.2018
«Парма» выиграла у «Цмоки-Минск»
14:57 | 4.11.2018
Жительницу Прикамья будут судить за ложное обвинение сожителя
14:56 | 4.11.2018
В Перми открылась фотовыставка «Они живые»
14:50 | 4.11.2018
Пермяков приглашают написать «Географический диктант»
14:33 | 4.11.2018
Были леса областными – станут городскими. Судьба лесопарков Екатеринбурга скоро изменится
14:27 | 4.11.2018
В Екатеринбурге прошел очередной крестный ход
14:11 | 4.11.2018
В Свердловской области семеро школьников избили четвероклассника
12:40 | 4.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 ноября 2018 года
12:22 | 4.11.2018
На самом опасном участке Полевского тракта появились шумовые полосы
12:20 | 4.11.2018
За ночь в Свердловской области сгорели три жилых и три садовых дома
12:08 | 4.11.2018
В Екатеринбурге на Свердлова столкнулись автобус и автомобиль
11:53 | 4.11.2018
В Екатеринбурге в сквере имени Попова начали укладывать новую плитку
11:38 | 4.11.2018
Губернатор Свердловской области поздравил жителей региона с Днем народного единства
11:19 | 4.11.2018
В Екатеринбурге в ДТП на Ботанике пострадал подросток
21:05 | 3.11.2018
В Екатеринбурге перевозчик выигравший торги, вряд ли получит 27 миллионов рублей из городской казны на то, чтобы платно возить пассажиров
20:08 | 3.11.2018
В Екатеринбурге открылась общественная приёмная Ройзмана
16:50 | 3.11.2018
Свердловская область выделит горнолыжному курорту «Гора Белая» 200 миллионов рублей
15:26 | 3.11.2018
В Екатеринбурге пенсионер пытался затопить печку и спалил дом
15:05 | 3.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 ноября 2018 года
14:20 | 3.11.2018
Свердловские единороссы собирают деньги на лечение пса-поводыря, который на днях попал под машину
12:23 | 3.11.2018
В Челябинске открыли памятник уральскому Хатико, изготовленный екатеринбургскими мастерами
11:05 | 3.11.2018
Иннокентий Шеремет снова вышел в свет: уральский телевизионщик будет вести самое гетеросексуальное телешоу на местном телеканале
10:09 | 3.11.2018
Уже на следующей неделе застройщик ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге вручит ключи от жилья обманутым дольщикам
02:48 | 3.11.2018
Силовики накрыли гей-бар в элитном районе Екатеринбурга
23:54 | 2.11.2018
Замначальника свердловского угрозыска назначен главным безопасником ГУ МВД по Москве. Теперь официально
23:17 | 2.11.2018
Екатеринбургские депутаты обсудят чистоту города на свалке
22:20 | 2.11.2018
Картину Дали, испорченную в Екатеринбурге, будут реставрировать в Третьяковской галерее
21:48 | 2.11.2018
Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над «Сочи»
21:43 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возле башни «Исеть» зальют огромный каток