Пермская спартакиада «Волшебный мяч» расширяет границы

11:02 | 11.09.2018

ГУ МВД по Пермскому краю профинансирует дополнительные мероприятия для подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел

В Прикамье близится к завершению краевая спартакиада «Волшебный мяч». В этом году она проводится в четвертый раз. Турнир адресован подросткам, состоящим на учете в органах внутренних дел, и проходит под патронатом Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю.



5 сентября Главное управление МВД России по Пермскому краю и Общественный совет ГУ МВД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и АНО «Федерация мини-футбола Пермского края» провели рабочее совещание. Темой стало проведение муниципальных этапов спартакиады «Волшебный мяч» в этом и следующем году.



В работе совещания приняли участие заместители глав администраций Большесосновского, Горнозаводского, Гремячинского, Еловского, Ильинского, Кишертского, Кунгурского, Осинского, Оханского, Очерского, Суксунского, Частинского, Чердынского, Чусовского, Александровского, Уинского, Гайнского, Сивинского, Юсьвинского, Карагайского муниципальных районов.



Участники совещания приняли решение оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям края на организацию питания и приобретение призов для 600 несовершеннолетних участников муниципальных этапов спартакиады. Были утверждены даты и места проведения муниципальных этапов спартакиады, а также количество подростков, состоящих на профилактических учетах, — участников этапов спартакиады по каждому муниципальному образованию.



— Краевая спартакиада «Волшебный мяч» среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, в этом году проводится с марта по октябрь, — рассказывает член Общественного совета при ГУ МВД по Пермскому краю Игорь Епанов. — Во всех территориях идут групповые этапы, в которых участвуют несколько районов. 5 сентября было принято решение провести в некоторых территориях также и районные соревнования. Таким образом, в 20 районах пройдут отдельные спартакиады с охватом всех детей, которые у них состоят на учете. Решение об особой поддержке ряда территорий связано с тем, что там сложная ситуация с этой категорией детей, и хотелось бы повысить их занятость.



Таким образом, к участию в спартакиаде будут дополнительно привлечены 600 детей. А в целом во всем этапах спартакиады ежегодно участвуют порядка 2500 детей.



— Результаты есть, — отмечает Игорь Епанов. — Согласно данным мониторинга, который мы проводим ежегодно, после проведения спартакиад 73–79 % участников записываются в секции и начинают заниматься спортом.



В этом году спартакиада «Волшебный мяч» финиширует 13 октября в Перми. В финальном этапе в спорткомплексе имени Сухарева встретятся победители групповых соревнований из разных районов.



ФОТО: 59.мвд.рф