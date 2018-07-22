Пермь: газетный номер
10:50 | 24.07.2018
ФОТО: Александр Фролов
Инвестор ЖК «Гулливер» выполняет социальные обязательства
«КОРТРОС-Пермь» готов приступить к строительству детского сада
В сентябре 2017 года между застройщиком 179-го квартала АО «КОРТРОС-Пермь», мэрией и правительством края было заключено Соглашение о взаимодействии при создании и безвозмездной передаче социальных объектов на территории квартала 179. Дополнительное соглашение внесло географическую поправку: «...и на иной территории города Перми». Темпы выполнения социальных обязательств инвестором впечатляют, тем более что одновременно идет масштабное строительство ЖК «Гулливер».
Соглашение предусматривало обязательства компании по четырем пунктам, три из которых уже выполнены. Приобретен и передан городу земельный участок в центре для расширения гимназии № 17, построена и введена в строй спортивная площадка для школы № 9, торжественно открыт памятник заслуженному артисту РСФСР Г. И. Буркову.
Четвертая и последняя позиция Соглашения касается детского сада, который должен быть построен в квартале «Гулливер» в 2019 году. Здесь тоже все идет по плану, хотя, с учетом все новых пожеланий партнеров, инвестору это дается непросто.
В прошлом году от соответствующих подразделений администрации города было получено техзадание — требования к этому дошкольному учреждению. Тогда же инвестор запустил процесс проектирования. В начале 2018 года, на финишной стадии проектирования, его попросили внести изменения: в соответствии с федеральным трендом, город решил, что в новом садике должны появиться ясельные группы.
— Для обеспечения потребностей и безопасности детей этого возраста действуют другие нормы и ограничения, — напоминает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Николай Зуев. — Поэтому нами был заказан другой проект, здание садика перепроектировали с дополнительными затратами. В июне на проектную документацию получено положительное заключение Госэкспертизы. Это серьезное событие — завершен важный этап работы, который позволяет двигаться дальше. Таким образом, мы готовы приступить к строительству в сроки, предусмотренные Соглашением.
Проект здания разрабатывался пермским проектировщиком ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ» на основе концепции архитектурного бюро Anthony Beshu. А значит, проект вписан в общую концепцию квартала и новый садик будет выгодно отличаться от типовых.
— С точки зрения функциональности это будет полноценный детский сад полного дня на 160 мест с полным набором необходимых помещений, без совмещения групповых комнат и спален, — рассказывает руководитель группы предпроектных проработок АО «КОРТРОС-Пермь» Даниил Южанин. — Трехэтажное здание рассчитано на 6 групп. Две ясельные группы разместятся на первом этаже, как того требуют нормативы. Также учтены требования беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на все этажи здания и до каждой групповой ячейки, предусмотрено устройство лифтов, предназначенных для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим.
Скатную кровлю в итоге сохранить не удалось, но фасады будут интересные, они максимально соответствуют общей стилистике жилого комплекса. За счет индивидуального проекта удалось справиться со сложной формой участка, наличием действующих подземных коммуникаций, решить проблему инсоляции — рядом достаточно высокие здания. Территория садика тоже будет соответствовать требованиям: для каждой группы своя площадка, общая спортивная площадка, хозяйственная зона — все как положено.
Возвращаясь к Соглашению — мы забыли упомянуть, какие обязательства приняли на себя другие стороны. Так вот, администрация Перми обязалась «рассмотреть возможность» принять в собственность города безвозмездно передаваемые земельный участок, культурный, спортивный и социальный объекты. А правительство Пермского края — обязательство «оказывать содействие» городу и строителям, при этом не предоставляя АО «КОРТРОС-Пермь» никаких преференций.
Напомним, в последние годы в России активно работают государственные программы по обеспечению граждан жильем и объектами социальной инфраструктуры, в том числе детскими учреждениями. Предусмотрены соответствующие субсидии регионам и на 2018, и на 2019 годы. Для распределения субсидий Минстрой РФ собирает с регионов заявки на участие в приоритетных проектах федеральной программы. Многие регионы используют эти возможности — если можно привлечь в территорию деньги, потратить их с пользой, это нужно делать. Правда, есть один нюанс — требуется гарантийное обязательство или уже заложенные в бюджет средства софинансирования субъектами проектов развития территорий, предусматривающих строительство жилья.
В основе сегодняшних трендов — указание президента Российской Федерации выйти в жилищном строительстве на уровень 120 млн квадратных метров в год. Государство свою позицию обозначило: жилья нужно больше, причем качественного, обеспеченного социальной инфраструктурой и вписанного в комфортную среду. И в этом оно готово поддерживать регионы. Больше того, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев прямо говорит: думайте, как использовать деньги по действующим программам, чтобы запустить, улучшить, дополнить проекты, которые дадут максимум жилья.
Так что надо думать.
Ольга Борзун © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:19 | 24.07.2018
В Прикамье обсудили ход работ по ремонту дорожных объектов
12:02 | 24.07.2018
Изу Высоцкую посмертно наградят за заслуги перед Нижним Тагилом
11:57 | 24.07.2018
Уральским кадровикам предложили цифровой подбор линейного персонала
11:55 | 24.07.2018
Жители Екатеринбурга сообщают об огромной яме на улице Декабристов
11:47 | 24.07.2018
Житель Кургана убил родного брата керамической тарелкой
11:42 | 24.07.2018
Следователи разыскивают пострадавших от обрушения аттракциона в ЦПКиО им. Маяковского
11:39 | 24.07.2018
В курганском сквере по улице Коли Мяготина появился новый арт-объект
11:29 | 24.07.2018
За лето в Кургане отремонтируют 105 тысяч квадратных метров дорог
11:22 | 24.07.2018
Ярмарки выходного дня вернутся на площадь 1905 года в конце августа
10:38 | 24.07.2018
Уралец заплатил налоги, испугавшись ареста своего автомобиля Lexus
10:34 | 24.07.2018
В Екатеринбурге автомобиль Subaru совершил лобовой таран трамвая
10:18 | 24.07.2018
Екатеринбуржца, который убил молодого человека после знакомства в баре, отправят в психбольницу
09:12 | 24.07.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели два автомобиля
23:09 | 23.07.2018
В Екатеринбурге осудили «липового» майора ФСБ
22:13 | 23.07.2018
Свердловские байкеры устроят мировое турне, чтобы Екатеринбург стал организатором ЭКСПО-2025
21:49 | 23.07.2018
В Екатеринбурге начинается строительство многоуровневой дорожной развязки, которая соединит Юго-Запад с Академическим
19:59 | 23.07.2018
В Екатеринбурге автомобили бесплатно помылись в кипятке: на Уралмаше прорвало трубу с горячей водой
19:47 | 23.07.2018
Почти 40 свердловчан этим летом заболели клещевым энцефалитом
19:37 | 23.07.2018
В СИЗО Екатеринбурга умер заключённый, которого приговорили за серию убийств пенсионеров
18:25 | 23.07.2018
Житель Нижнего Тагила из-за пенсионной реформы вышел из «Единой России» со словами: «Я не хочу участвовать в данном навозе»
18:01 | 23.07.2018
В Перми опечатан еще один торговый центр
17:53 | 23.07.2018
Нападали на лиц неславянской внешности: на Урале вынесли приговор группе молодых людей
17:30 | 23.07.2018
30 июля суд снова рассмотрит дело об избиении инвалида в ТЦ «Алатырь»
17:29 | 23.07.2018
Парк Горького приглашает пермяков на фестиваль «Супер-Дети»
17:22 | 23.07.2018
Забег White Trail в Прикамье станет ежегодным
16:55 | 23.07.2018
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей за загрязнение окружающей среды
16:46 | 23.07.2018
В Кургане пройдет плановая замена старых светофорных объектов
16:27 | 23.07.2018
В Кургане более 4 тысяч первоклашек в сентябре сядут за парты
16:26 | 23.07.2018
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на политтехнолога Дениса Граматчикова в Екатеринбурге
16:00 | 23.07.2018
Сотрудниками ФСБ задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой оружия из Евросоюза
15:47 | 23.07.2018
Заключенного уральской колонии обвиняют в организации сбыта наркотиков
15:47 | 23.07.2018
В Перми спасатели провели занятия с отдыхающими на пляже КамГЭС
15:30 | 23.07.2018
Гости «Усадьбы Jazz» установили интернет-рекорд
15:20 | 23.07.2018
В Свердловской области объявлена высокая пожарная опасность
15:14 | 23.07.2018
По проекту инициативного бюджетирования в Горнозаводске появился новый спортивный городок
15:04 | 23.07.2018
На берегу Черноисточинского водохранилища построят ливневую канализацию — на проектирование потратят почти 10 миллионов рублей
14:57 | 23.07.2018
В Екатеринбурге появится акт-объект со словами из песен Высоцкого
14:38 | 23.07.2018
В Курганской области начнется массовая вакцинация скота, чтобы остановить распространение узелкового дерматита
14:28 | 23.07.2018
Продолжается регистрация на марафон «Европа — Азия». Самому взрослому участнику — 81 год
14:10 | 23.07.2018
Роспотребнадзор Зауралья: подтверждены 4 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом
13:58 | 23.07.2018
Екатеринбурженка отсудила у секонд-хенда деньги за некачественную шубу