Инвестор ЖК «Гулливер» выполняет социальные обязательства

10:50 | 24.07.2018

ФОТО: Александр Фролов

«КОРТРОС-Пермь» готов приступить к строительству детского сада

Жилые дома в ЖК «Гулливер» сдаются один за другим — вовремя и с достойным качеством. И уже нет сомнений, что через два года квартал примет окончательный облик. А уже в следующем году здесь появится детский сад — АО «КОРТРОС-Пермь» выполняет обязательства, принятые на себя в рамках социального партнерства.



В сентябре 2017 года между застройщиком 179-го квартала АО «КОРТРОС-Пермь», мэрией и правительством края было заключено Соглашение о взаимодействии при создании и безвозмездной передаче социальных объектов на территории квартала 179. Дополнительное соглашение внесло географическую поправку: «...и на иной территории города Перми». Темпы выполнения социальных обязательств инвестором впечатляют, тем более что одновременно идет масштабное строительство ЖК «Гулливер».



Соглашение предусматривало обязательства компании по четырем пунктам, три из которых уже выполнены. Приобретен и передан городу земельный участок в центре для расширения гимназии № 17, построена и введена в строй спортивная площадка для школы № 9, торжественно открыт памятник заслуженному артисту РСФСР Г. И. Буркову.



Четвертая и последняя позиция Соглашения касается детского сада, который должен быть построен в квартале «Гулливер» в 2019 году. Здесь тоже все идет по плану, хотя, с учетом все новых пожеланий партнеров, инвестору это дается непросто.



В прошлом году от соответствующих подразделений администрации города было получено техзадание — требования к этому дошкольному учреждению. Тогда же инвестор запустил процесс проектирования. В начале 2018 года, на финишной стадии проектирования, его попросили внести изменения: в соответствии с федеральным трендом, город решил, что в новом садике должны появиться ясельные группы.



— Для обеспечения потребностей и безопасности детей этого возраста действуют другие нормы и ограничения, — напоминает генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Николай Зуев. — Поэтому нами был заказан другой проект, здание садика перепроектировали с дополнительными затратами. В июне на проектную документацию получено положительное заключение Госэкспертизы. Это серьезное событие — завершен важный этап работы, который позволяет двигаться дальше. Таким образом, мы готовы приступить к строительству в сроки, предусмотренные Соглашением.



Проект здания разрабатывался пермским проектировщиком ООО «ПЕРМОБЛПРОЕКТ» на основе концепции архитектурного бюро Anthony Beshu. А значит, проект вписан в общую концепцию квартала и новый садик будет выгодно отличаться от типовых.



— С точки зрения функциональности это будет полноценный детский сад полного дня на 160 мест с полным набором необходимых помещений, без совмещения групповых комнат и спален, — рассказывает руководитель группы предпроектных проработок АО «КОРТРОС-Пермь» Даниил Южанин. — Трехэтажное здание рассчитано на 6 групп. Две ясельные группы разместятся на первом этаже, как того требуют нормативы. Также учтены требования беспрепятственного доступа маломобильных групп населения на все этажи здания и до каждой групповой ячейки, предусмотрено устройство лифтов, предназначенных для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим.



Скатную кровлю в итоге сохранить не удалось, но фасады будут интересные, они максимально соответствуют общей стилистике жилого комплекса. За счет индивидуального проекта удалось справиться со сложной формой участка, наличием действующих подземных коммуникаций, решить проблему инсоляции — рядом достаточно высокие здания. Территория садика тоже будет соответствовать требованиям: для каждой группы своя площадка, общая спортивная площадка, хозяйственная зона — все как положено.



Возвращаясь к Соглашению — мы забыли упомянуть, какие обязательства приняли на себя другие стороны. Так вот, администрация Перми обязалась «рассмотреть возможность» принять в собственность города безвозмездно передаваемые земельный участок, культурный, спортивный и социальный объекты. А правительство Пермского края — обязательство «оказывать содействие» городу и строителям, при этом не предоставляя АО «КОРТРОС-Пермь» никаких преференций.



Напомним, в последние годы в России активно работают государственные программы по обеспечению граждан жильем и объектами социальной инфраструктуры, в том числе детскими учреждениями. Предусмотрены соответствующие субсидии регионам и на 2018, и на 2019 годы. Для распределения субсидий Минстрой РФ собирает с регионов заявки на участие в приоритетных проектах федеральной программы. Многие регионы используют эти возможности — если можно привлечь в территорию деньги, потратить их с пользой, это нужно делать. Правда, есть один нюанс — требуется гарантийное обязательство или уже заложенные в бюджет средства софинансирования субъектами проектов развития территорий, предусматривающих строительство жилья.



В основе сегодняшних трендов — указание президента Российской Федерации выйти в жилищном строительстве на уровень 120 млн квадратных метров в год. Государство свою позицию обозначило: жилья нужно больше, причем качественного, обеспеченного социальной инфраструктурой и вписанного в комфортную среду. И в этом оно готово поддерживать регионы. Больше того, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев прямо говорит: думайте, как использовать деньги по действующим программам, чтобы запустить, улучшить, дополнить проекты, которые дадут максимум жилья.



Так что надо думать.