Активное долголетие против «возраста дожития»

11:29 | 17.07.2018

В Прикамье обсуждают предстоящую пенсионную реформу

Пенсионная реформа в стране запущена, и процесс уже необратим. Детали еще будут дорабатываться и уточняться, но основные тренды уже понятны. Согласно внесенному правительством РФ в Госдуму законопроекту, пенсионный возраст в России предложено повысить с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода с 2019 по 2034 годы с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год.



Нельзя ли без реформ?

Почему предложено решение, непопулярность которого была очевидна заранее? Ряд исторических, экономических и демографических предпосылок сделали реформу неизбежной. Как и во всех развитых странах, население России неуклонно стареет. Только у нас ситуацию осложняет еще и демографический провал 90-х. Согласно пояснительной записке к законопроекту, подготовленной правительством РФ, к 2025 году число пенсионеров в стране сравняется с числом работающих по найму. Пенсионеров все больше, а граждан, за которых работодатель уплачивает страховые взносы, все меньше. И с каждым годом нагрузка на работающих граждан только возрастает.

«Если говорить о России, то у нас есть свои демографические проблемы, связанные с тем, что в трудовую жизнь вступают немногочисленные поколения. Их меньше, чем тех, кто достигает пенсионного возраста», - отмечает председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников.

Управляющий Пермским региональным отделением Пенсионного фонда Станислав Аврончук приводит статистику, которая подтверждает целесообразность обсуждаемых изменений. Если десять лет назад в Пермском крае насчитывалось 1,6 млн работающих на 700 тысяч пенсионеров, то сегодня эта пропорция существенно изменилась – 900 тысяч работающих на 800 тысяч пенсионеров. Вывод очевиден: «Реформа, безусловно, назрела».

Другая сторона вопроса - рост продолжительности жизни в стране. С начала 2000 годов она увеличилась более чем на 5 лет, а вместе с ней и продолжительность трудоспособного периода жизни. Если сравнивать с данными 20-х годов прошлого века, когда и был установлен действующий пенсионный возраст, перемены еще более разительные. И сейчас есть все предпосылки к закреплению тенденции. Согласно демографическим прогнозам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин к 2034 году вырастет еще на 7 лет (с 67 до 74 лет), женщин - на 5 лет (с 77 до 82 лет).



Есть ли плюсы?

Минусы реформы очевидны – работать придется дольше. С другой стороны, не для всех это и минус. Это еще как посмотреть, - особенно учитывая тот факт, что, по данным Росстата, почти треть российских пенсионеров продолжают работать.

По оценкам экспертов, от пенсионной реформы выиграют и работающая молодежь - с точки зрения снижения налоговой нагрузки, и старшее поколение. Потому что среди главных задач реформы – повышение реального размера пенсий пожилым гражданам. Пенсии у действующих пенсионеров будут расти не в пределах индекса инфляции, как сейчас, а опережающими темпами.

Немаловажно и то, что для старшего поколения повышение возраста выхода на пенсию - это инструмент обеспечения активного долголетия, возможность повышения благосостояния и уровня жизни, независимости от детей и внуков. Люди не будут выпадать из экономической и социальной жизни, утрачивать привычный статус в том возрасте, когда они еще полны сил и энергии.

Конечно, возникает вопрос о том, насколько старшее поколение будет востребовано на рынке труда. Не секрет, что сегодня власти приходится принимать меры для обеспечения занятости тех, кто еще только приближается к пенсионному возрасту.

Здесь реформа тоже должна помочь – она будет дополнена системой поддержки и переобучения людей старшего возраста.

«Реформа позволит на законодательном уровне закрепить дополнительные меры поддержки людей возраста «45+», связанные с трудоустройством и профориентацией, - отмечает председатель Совета Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко. - На законодательном уровне уже сейчас разрабатывается комплекс мер, направленных на то, чтобы граждане 45-50 лет могли пройти профориентацию, дополнительное обучение, получить второе высшее образование. Это нормальная общемировая практика, она позволяет людям до старости быть востребованными на рынке труда. В Пермском крае сегодня есть возможность пройти профессиональное обучение даже у людей старше 55-60 лет, а с июня органы службы занятости начали работу по наполнению специализированного банка вакансий для пенсионеров. Он будет доступен в Интернете и расширит возможности трудоустройства людей старшего поколения.



Текущую повестку никто не отменял

В проекте закона предусмотрен длительный переходный период, который позволит адаптироваться как гражданам, так и пенсионной системе, - реформу планируется завершить лишь к 2034 году. Для мужчин переходный период составит 10 лет, для женщин – 16. Первыми, кого коснется повышение возраста выхода на пенсию, станут мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения - они выйдут на пенсию в 61 год и в 56 лет, соответственно.

Независимо от предстоящих корректировок, при которых предстоит учесть позиции Минтруда, региональных законодателей, Народного фронта, профсоюзов, других общественных организаций, реформа в любом случае будет поэтапной. В ближайшие 5 лет в Пермском крае она коснется 88 тысяч человек, в течение 10 лет – 145 тысяч.

Регион выскажет свое мнение, донесет через депутатов до федеральных структур. Но важно не забывать, что, помимо дискуссий на пенсионные темы, в Прикамье имеется и своя, региональная повестка. К примеру, с вопросами доступного здравоохранения, качественного образования, хороших дорог люди сталкиваются сегодня, причем все без исключения, а не 5% населения и через 10 лет. Поэтому важно, чтобы вопросы пенсионной реформы не заменили собой решение не менее важных для региона задач, которые стоят на повестке дня, особенно на муниципальном уровне.

Роман ТРУБАЧЕВ

ФОТО: Cheremuha.com