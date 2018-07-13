Пермь: газетный номер
17:04 | 16.07.2018
Так сегодня выглядит объект «Страна обезьян», который возводит ООО «ИнвестЖилСтрой»
«Страна обезьян» не вдохновляет
«РЖДстрой» готовится к строительству второй очереди зоопарка. Но рискует сработать с убытками
Напомним, строительство пермского зверинца уже неоднократно становилось объектом внимания краевых властей, в первую очередь в вопросе соблюдения сроков работ. Однако, по данным генподрядчика, отставание по строительству первой очереди удалось существенно сократить. Более того, 9 июля АО «РЖДстрой», как единственное подавшее заявку, было выбрано подрядчиком на выполнение тематизации биопарка.
По данным источника «ВВ», знакомого с ситуацией, помимо текущей инспекционной деятельности, топ-менеджеру госкомпании предстоит решить еще один важный вопрос — о работе на объекте субподрядных организаций. Сегодня основной объем на площадке возложен на компанию «СТУЗ». Часть объектов возводит фирма «Р-индустрия», по слухам аффилированная руководством РЖД и имеющая в пакете подряды в интересах госмонополии в различных регионах страны. С весны этого года на одном из объектов зоопарка появилась еще одна компания — ООО «ИнвестЖилСтрой».
Источники некоторых публичных интернет-каналов утверждают, что в «РЖДстрое» крайне недовольны новым подрядчиком, которого, по их данным, пролоббировали чиновники краевой администрации. Компания, созданная год назад (как следует из открытых источников), не имеет должного опыта и квалификации для выполнения возложенного на нее объема работ, но возводит объект «Обезьянник». И уже фактически остановила строительство. Помочь разрешить ситуацию не смогли даже выделенные «РЖДстроем» дополнительные средства, превышающие 120 млн рублей. При этом фактический объем работ, выполненный ООО «ИнвестЖилСтрой» на объекте, в денежном эквиваленте не превышает 30–40 млн.
Остановка работ на объекте со стороны субподрядчика может грозить генподрядчику новыми срывами сроков и, как следствие, серьезными репутационными и финансовыми (вплоть до обнуления рентабельности) рисками, сообщают эксперты на условиях анонимности: «Руководству РЖДС нужно срочно что-то решать. Если сейчас «порекомендованные» кем-то нахлебники действительно сорвут сроки, к чему все и идет, да еще вынудят компанию заходить в суды, чтобы вернуть деньги, — выйдет скандал. Тогда в ситуацию вмешается уже руководство РЖД, которому пока, по сути, нет дела до локального проекта их «дочки». Это может иметь совершенно конкретные последствия для руководства собственно «РЖДстроя» и самые непредсказуемые последствия для стратегических отношений с Пермским краем. Как вы думаете, будет у железнодорожников желание идти навстречу региону, где их так крупно, пусть и через дочернюю компанию, подставили?..»
Добавим, получить оперативный комментарий от представителей «РЖДстроя» в Пермском крае пока не удалось.
Напомним, новый зоопарк будет располагаться в микрорайоне Нагорный — в квартале, ограниченном улицами Леонова, Свиязева и Карпинского. Все работы по объекту разбиты на 4 этапа и две очереди. Завершение первой очереди (1-й и 2-й этапы — возведение административного здания и хозяйственного двора, комплексы «Африканская саванна», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян», «Контактный зоопарк» и «Полярный мир») планируется к концу лета. На очереди строительство акватеррариума и здания для морских обитателей — котиков и пингвинов, а также вольеров для слонов, карликовых бегемотов, жирафов, антилоп и зебр.
ФОТО «ВВ»
© «Вечерние Ведомости»
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