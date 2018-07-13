Пермь: газетный номер
16:51 | 16.07.2018
podachaiska.ru
Три года в поисках крайнего
Точку в деле о трехэтажках для сирот в Запруде предстоит поставить суду
Из наиболее занимательного в истории скандала — его более чем шаткое основание. Да, дома доводились до ума после сдачи — но это, прямо скажем, явление не уникальное. Да, благоустройство отложили с зимы на лето — но это и правильно, и законно. К тому же и доведено, и благоустроено все было достаточно оперативно. Видимо, правда в том, что эти объекты стали вкладом в противостояние тогдашнего руководства местного отделения ОНФ, которое быстро подхватило, развило и юридически оформило недовольство новоселов, и тогдашнего же губернатора Виктора Басаргина. Иначе об этих домах никто бы и не услышал.
Ну а сегодня мы имеем дело с последствиями для тех, кто ни к политике, ни к строительству отношения не имел, но хоть как-то может быть притянут к ответственности — просто по роду занятий.
Все было хорошо
Напомним, речь идет о пяти многоквартирных домах в микрорайоне Запруд по улице Исхакова, 43, 45, 49, и улице Дементьева, 48, 52. В соответствии со своим функционалом, выдавала разрешение на строительство и осуществляла ввод в эксплуатацию домов администрация города. В конце 2013 года разрешение было получено, застройщик вышел на площадку. И практически сразу заключил госконтракт о купле-продаже квартир для спецжилфонда. Жилье предназначалось для детей-сирот — напомним, под этим условным названием в официальных документах фигурируют вполне взрослые люди, бывшие воспитанники детских домов, которых по закону положено обеспечивать жильем. Собственником новых квадратных метров в Запруде должно было стать правительство Пермского края, по контракту застройщик должен был предоставить заказчику квартиры до декабря 2014 года. Застройщик начал возводить трехэтажки. Добавим в скобках — по закону возведение жилых домов такой этажности не требует участия Госстройнадзора.
В ходе строительства у застройщика возник конфликт с подрядчиком, которого пришлось заменять. Так что со сроками несколько затянули.
В ноябре 2014 года застройщик обратился в департамент градостроительства и архитектуры администрации города (ДГА) за разрешением на ввод домов в эксплуатацию. В соответствии с проектом, по которому выдавалось разрешение на строительство, объекты сдавались с черновой отделкой, с благоустройством в так называемом зимнем варианте. То есть фактически без него, но под гарантийные обязательства застройщика. Это обычная практика: большая часть жилья у нас традиционно сдается к концу года, какие в декабре газоны и песочницы?
Застройщик представил в ДГА документы, свидетельствующие о готовности домов, в том числе справки сетевиков о наличии подключения к сетям: от электроэнергетиков, от водоканала и газовиков — поставку горячей воды и отопления на дома обеспечивала газовая котельная. Присутствовали и документы кадастрового инженера, подтверждавшие, что квартиры имеют площадь не менее 33 кв. метров — это принятый в Пермском крае норматив для социального жилья.
Представленных документов было достаточно для подписания главным архитектором города Дмитрием Лапшиным разрешения на ввод домов в эксплуатацию. Начальник отдела подготовки разрешительной документации Руслан Солин и специалист отдела Константин Тукмачев выехали на место для визуальной оценки соответствия домов проектной документации. Убедились, что дома построены, что они трехэтажные, планировка в черновой отделке по проекту и что застройщик уже приступил к отделочным работам. Специалист отдела оформил акт осмотра, указал, что строительство завершено.
Несколько месяцев застройщик занимался отделочными работами — по контракту с правительством края квартиры необходимо было предоставить с отделкой «под ключ». В марте 2015 года квартиры были переданы заказчику. Подробностей не знаем, но он на этом этапе должен был оценить соответствие количества и качества приобретаемых квартир требованиям, установленным контрактом.
Видимо, все было в порядке — дома были оформлены в госсобственность и вошли в состав спецжилфонда. Оттуда квартиры передали учреждениям, которые занимаются распределением социального жилья.
И тут началось…
С мая в Запруде начали появляться новоселы. А летом домами вплотную заинтересовался Народный фронт. На многочисленных совещаниях в ОНФ звучали не только общефилософские рассуждения о том, что сирот нужно селить поближе и не так компактно, но и конкретные претензии. «Фронтовики» обвинили ДГА в том, что 26 ноября 2014 года он подписал разрешение на ввод домов в эксплуатацию, хотя на объектах еще не было сетей, стены не отштукатурены, сантехника не установлена, а территория не благоустроена. Кроме того, метраж большинства квартир на полметра недотягивал до нормативных 33 «квадратов».
Как следовало из проекта, штукатурка, санфаянс и благоустройство на момент приемки домов и не требовались. С коммуникациями оказалось сложнее. Были предъявлены зимние фотографии, из которых следовало: дома сданы, а траншеи под сети еще только прокладываются.
По ходу дела выяснилось, что все вопросы с подключением к лету были решены. Горячей воды на момент дискуссии не было только из-за того, что застройщик накопил долги перед газовиками. Метраж частично «съела» чистовая отделка, в том числе выравнивание стен, а также небольшие ошибки в несколько сантиметров в разбивке мест установки перегородок и чуть более толстые перегородки, чем были изначально в проекте. А обязательства по благоустройству застройщик выполняет.
На оставшиеся вопросы должны были ответить правоохранительные органы: сироты обратились в следственное управление СКР по Пермскому краю. ДГА предоставил ведомству необходимые документы и объяснения.
В конце сентября 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту халатности. К этому времени дома в Запруде были обеспечены всеми коммунальными благами, но жители продолжали жаловаться, пытаясь доказать, что дома непригодны для проживания, и добиться лучших условий. Добавим в скобках — безуспешно.
Почти год следствие работало над этим делом. В августе 2016-го Руслан Солин и специалист Константин Тукмачев были привлечены в качестве обвиняемых. Но уже по статье 286 — превышение должностных полномочий: дело о халатности было на грани срока давности, по этой статье сроки расследования продлить бы уже не удалось. А в ноябре 2017 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями — статья 285. То есть человек делал все правильно, но вопреки интересам службы. Потому что будто бы «неустановленное лицо в неустановленном месте» убедило его превысить должностные полномочия. Плюс обычно сопутствующая 285-й статья 292 — служебный подлог. Специалист же написал в акте, что работы завершены, за исключением благоустройства и отделки... А начальник отдела, получается, организатор подлога.
За пределами компетенции
Как стало известно «МК» из собственных источников, защита Солина намерена настаивать на его невиновности: состава преступления в его действиях нет, несмотря на то, что его «подтягивают» под более тяжкую статью. Никаких действий, которые повлияли бы на нарушение прав сирот, с его стороны не было. Им вообще предоставлял жилье не город. Он только вводил дома в эксплуатацию, причем в черновой отделке и по зимнему варианту.
Муниципалитет вообще при приемке домов ничего не раскапывает, не проводит технических экспертиз или инструментальных исследований. Его дело — визуальный осмотр на соответствие требованиям техдокументации. И пусть Руслан Солин и Константин Тукмачев выезжали на место, но искать трубы в земле под сугробами они не то что были не обязаны — права не имели. Равно как и требовать установки рукомойника, чтобы проверить, есть ли вода. Не положены при черновой отделке сантехприборы, и все тут.
Готовность сетей всегда подтверждает сетевая компания, она же контролирует и процесс укладки. Если сетевая компания предоставляет документ, что с коммуникациями порядок, никакой чиновник не имеет права бегать по участку с лопатой.
В нашем случае, как выяснило следствие, и сетевая компания по водоснабжению, и газовики выдали свои справки несколько преждевременно. Как бы застройщик их очень попросил, боясь лишиться краевого финансирования из-за срыва сроков.
Что касается электроснабжения — происхождение недостоверного документа, предоставленного застройщиком, вообще неизвестно. Эта тема выделена в отдельное уголовное дело.
Фактически во всем, что касалось подключения, ДГА ввели в заблуждение. Почему, собственно, отвечать за это должны сотрудники, которые, как и положено, исходили из должностной инструкции и представленных документов? Они не должны и не вправе выяснять, подложные бумаги или нет, есть ли в земле трубы, перемерять площадь квартир. Если кадастровый инженер указал в техплане здания, что каждая квартира имеет площадь не менее 33 кв. метров, то все вопросы к нему. Потому что у кадастрового инженера имеется допуск, квалификация, спецоборудование, с помощью которого он и осуществляет свою лицензируемую деятельность, а у сотрудников муниципалитета ничего такого нет. Это просто вне их компетенции.
Странные документы, о которых идет речь, имеются в деле. Имена представителей сетевых компаний, которые их подписывали, равно как и фамилия кадастрового инженера, известны. Неизвестно только, почему именно этих лиц не коснулась тяжелая рука правосудия.
…Предварительное следствие по этому делу завершилось в ноябре прошлого года. До января с материалами дела — а это более сотни томов — знакомились потерпевшие. Показания их, кстати, написаны как под копирку — но мы уже говорили, что с людьми работали специалисты мощной общественной организации. Всего потерпевших 150 человек, и каждый претендует на возмещение морального ущерба ввиду предоставления некачественного жилья. Хотя по итогам всех судов и обращений в межведомственную комиссию дома признаны пригодными для проживания. То есть жилье качественное. А что хотелось бы получше, особенно за бесплатно, так это дело житейское.
До конца апреля с делом знакомились обвиняемые. 7 июня прокуратура утвердила обвинительное заключение более чем на 500 листах. 20 июня дело передано в Ленинский районный суд. Именно здесь предстоит разобраться, что в действительности произошло и кому это было надо. Что ж, будем следить за развитием событий.
Ольга Борзун © «Вечерние Ведомости»
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