На родине признан народным

17:46 | 9.06.2018

В Перми открылся памятник «актеру негромкой славы» Георгию Буркову

В 2013 году, к 80-летию со дня рождения Георгия Буркова, в Перми на старой пятиэтажке, где он жил с родителями, была установлена мемориальная доска. В надпись тогда вкралась неточность — заслуженный артист России был назван народным. Спустя пять лет в Перми говорят: никакой ошибки не было.



И не только говорят. Пермяки подтверждают это отношением к памяти земляка. Идею установить в центре города памятник Буркову поддержали все — и жители в ходе социологических опросов, и краевые власти при переговорах с руководством ГК «КОРТРОС», которое выступило инициатором проекта, и администрация города, которая помогла в процедурах согласования. Все сошлось и «легло», как говорит глава Перми Дмитрий Самойлов. И деньги мецената, и общественное мнение, и административный ресурс, и талант скульптора.



8 июня в будущем общественном парке жилого квартала «Гулливер», который возводит АО «КОРТРОС-Пермь», появился памятник работы Алексея Залазаева — от пермяка пермяку и для пермяков. Опять же по словам Дмитрия Самойлова, редко когда получается что-то настолько «пермское».



На торжественной церемонии губернатор Пермского края Максим Решетников заметил:



— Мы открываем памятник человеку-легенде, человеку, которым гордится Пермский край. Мое поколение знает Георгия Ивановича в первую очередь по ярким ролям в фильмах. Почему так они запоминаются, почему такой след остается? Потому что он играл как жил, играл людей, которых видел в среде, где вырос, и в каждом из них есть что-то пермское. Мне хотелось бы сказать слова благодарности тем, при чьей поддержке он создан, — компании «КОРТРОС», Виктору Феликсовичу Вексельбергу, семье Георгия Ивановича, которая принимала самое деятельное участие в проекте. И конечно, скульптору, который воплотил этот замечательный образ.



Виктор Вексельберг, председатель совета директоров ГК «Ренова», в которую входит «КОРТРОС», рассказал, почему была поддержана идея памятника:



— Память — это сложное понятие, и мы в своей жизни, как правило, вспоминаем, несмотря ни на что, лишь только светлые и добрые события. Увы, не так часто мы ставим памятники людям, которые, казалось бы, не сделали ничего сверхъестественного — и все-таки остаются в наших сердцах, в наших душах как носители чего-то доброго, чего-то очень важного в жизни. Георгий Иванович является удивительным представителем этого вечного добра и человечности. И нам очень хотелось бы, чтобы памятник в этом парке реально стал культурным, историческим центром города, чтобы молодые люди, может быть даже и не зная о творчестве актера, встречались у Буркова, целовались у Буркова, может быть, даже и по сто граммов бы выпили втихаря у Буркова. Я думаю, Георгий Иванович отнесся бы к этому с пониманием.



Для инициаторов проекта важно было создать в центре города точку притяжения, источник энергии и тепла, добавил президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий:



— Я бы хотел, чтобы этот парк и этот памятник действительно стали любимым местом для людей, которые будут здесь жить, пермяков, которые будут приходить сюда.



Слова благодарности скульптору, компании «КОРТРОС», городу и краю, всем пермякам от близких актера, его жены и дочери передали представители семьи Георгия Буркова, которые и сегодня живут в Перми.



Скульптор запечатлел Георгия Буркова сидящим в задумчивости, с книгой на колене.



— Здесь нет кинематографических аксессуаров, — поясняет Алексей Залазаев. — Это рассказ о человеке, который может в любой момент встать, с кем-то поздороваться, он не лишен подвижности, просто сосредоточен на своих размышлениях. Может быть, он со своей легкой иронией задает вопрос, глядя на нашего современника: куда мы идем? Как мы проживем нашу жизнь?



Специально на открытие памятника в Пермь приехала народная артистка России Валентина Талызина. Она передала пермякам, всем, кто работал над памятником и его установкой, огромную благодарность от своих коллег:



— Низкий поклон тем, кому пришла в голову мысль сделать этот памятник, спасибо людям, которые это осуществили! Жора был гениальным артистом, уникальной личностью, клоуном и философом, комиком и трагиком. И что-то еще такое было в нем. Он так знал человека, у него был такой пронзительный ум и такая пронзительная чувствительность. Он был свой! В этом его особенность.



Цветы замечательной русской актрисе вручил генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев. Для него этот день тоже стал знаменательным: для пермского подразделения «КОРТРОСа» позади долгий путь — от первых наметок проекта и до торжественной церемонии.



— То, к чему мы шли полтора года, состоялось, — говорит Николай Зуев. — Теперь ждем отклика — важно, как примут памятник пермяки, творческая интеллигенция.



Памятник в самом сердце квартала «Гулливер» открыт для публики на несколько дней, на время праздников. Потом на площадке возобновятся строительство жилья и обустройство парка. Но очень важно, что в день 295-летия Перми горожане смогут увидеть бронзового Буркова. Потому что это действительно прекрасный подарок к юбилею.