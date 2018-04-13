«Рассматриваем города, где есть условия для реализации масштабных проектов»

15:28 | 16.04.2018

Японские партнеры корпорации «Девелопмент-Юг» оценили перспективы работы в Пермском крае

Представители японской девелоперской группы Yunika Corporation познакомились с инвестиционным потенциалом Прикамья. Они осмотрели площадку, на которой ведет строительство новый партнер компании корпорация «Девелопмент-Юг» (г. Краснодар), и провели ряд значимых встреч с первыми лицами города и края.



Напомним, краснодарская строительно-инвестиционная корпорация реализует свои проекты в нескольких регионах России. Один из лидеров строительной отрасли юга России имеет в своем портфеле более 1 500 000 квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, десятки строящихся и возведенных объектов в Краснодаре, Астрахани, Ростове-на-Дону и Перми.



Yunika Corporation, инвестиционная группа с 60-летней историей, с 2014 года инвестирует в строительство и развитие объектов жилой и коммерческой недвижимости в России. Корпорация всегда стремится работать в понятных условиях и очень внимательно подходит к выбору якорных партнеров.

Сегодня обе компании заинтересованы в расширении территории присутствия. В их партнерстве на первый план выходит задача детальной проработки инвестиционной связки «Девелопмент-Юг» — Yunika Corporation — регионы. Со своей стороны, Пермский край заинтересован в привлечении иностранных инвестиций. Такая задача сформулирована на федеральном уровне, и ее решение позволяет регионам формировать новые точки экономического роста, расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места и другие условия социальной стабильности.



В Перми японской делегации, которая уже побывала на объектах «Девелопмент-Юг» в Краснодаре и Ростове-на-Дону, продемонстрировали площадку микрорайона Ива, где краснодарский холдинг реализует крупнейший в регионе проект комплексного освоения территории. По традиции представители двух компаний высадили на объекте новую аллею.



В дни визита в Пермь состоялась также продолжительная и подробная беседа с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым и представителями администрации Перми. Огромное впечатление произвела на гостей из Японии презентация проекта развития Перми, которую провел для них архитектор Андрей Головин. Своими впечатлениями представители обеих компаний поделились с пермскими журналистами.



Представители обеих компаний убеждены, что в Пермском крае есть все для успешного развития бизнеса, в том числе конструктивный диалог с представителями власти региона, членами профессионального сообщества и организаций, занятых развитием инвестиционной привлекательности Пермского края.



Президент корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов особо остановился на условиях и перспективах работы в регионе:

— Нам комфортно работать в Пермском крае, общаться с исполнительной властью, с бизнес-средой, мы настроены работать здесь всегда. А горизонт, который намечают для себя наши японские коллеги, — 15–20 лет. Мы вместе посмотрели город, перспективные площадки, много общались. Сегодня была очень емкая, продолжительная встреча с губернатором, министрами, главой города. Нам показали большой перечень приоритетных проектов, в которых заинтересованы жители города и края. Нам понятно, какие задачи ставит исполнительная власть по созданию новой городской среды, нового уровня жизни, как бизнес может участвовать в их решении. Проговаривали возможные варианты сотрудничества — это был полноценный, очень полезный диалог.



Президент Yunika Corporation Мотохико Исодзаки рассказал, чем для компании привлекательны российские регионы:

— В свое время мы приобретали очень перспективные участки в Токио, которые позволили в дальнейшем развиваться. Сейчас цены на землю в Японии достигли пика и держатся на очень высоком уровне. Поэтому 4–5 лет назад мы обратили взгляд на зарубежные рынки, изучили экономическую ситуацию в разных странах. И решили выходить в том числе на российский рынок, где, на наш взгляд, сложились самые подходящие условия. Москву мы не рассматриваем: там не лучшие условия и строительство требует больших инвестиций. Рассматриваем города, где есть условия для реализации масштабных проектов. В регионах это вполне реально. Ищем подходящие проекты и площадки и надеемся, что наши партнеры из компании «Девелопмент-Юг» в этом помогут.



Как рассказали представители японской компании, в Перми у них есть еще один партнер — и участок в районе ДКЖ, приобретенный в 2016 году. Сейчас он попадает в территорию развития транспортного узла Перми II. Здесь планируется жилая застройка. Кроме того, компания открыта и другим проектам, подчеркнул Мотохико Исодзаки:

— У нас есть возможность инвестировать в Пермский край, мы хотели бы реализовывать проекты в вашем прекрасном регионе, использовать свой опыт и ресурсы, показать, что мы работаем так же открыто и чисто, как наш партнер «Девелопмент-Юг». Надеюсь, что нас поддержат не только администрация края и города, но и жители.



По оценке руководства компании «Девелопмент-Юг», на завершение застройки микрорайона Ива потребуется 10–12 лет. При этом проект планируется дорабатывать с учетом современных требований. Компания планирует не только наращивать объемы, но работать и в других сегментах — бизнес-класса, жилья высокой комфортности.



— У нас на рассмотрении несколько новых проектов, — говорит Сергей Иванов. — И есть четкая стратегия. Мы хотим в понимаемый срок, в горизонте 3–4 лет, выйти на объемы продаж жилья в Перми не меньше 80 тысяч кв. метров в год; сейчас мы в комфортном для себя режиме сдаем по 30 тысяч. Если изменим продукт, сделаем его более привлекательным, в 2–3 года выйдем на 40 тысяч. Еще 40 тысяч должны дать 2–3 новых проекта. Если Yunika Corporation посчитает их интересными, эти объемы будут еще увеличиваться. Конечно, компания будет определяться сама, работать в Пермском крае так, как ей комфортно. Важно, чтобы инвестор зашел на рынок и чтобы он делал это ради конечного результата.



Интересно, что японские партнеры отметили: жители России недооценивают свою страну, когда говорят о слабости законодательства, неразвитости инфраструктуры и других сложностях ведения бизнеса. Тем, кто имеет возможность сравнивать ее с другими крупнейшими странами, очевидно, что в России достаточно хорошо разработанная законодательная база, которая позволяет иностранным компаниям начинать свою деятельность. А регионы развиваются достаточно успешно, чтобы представлять интерес для инвесторов, в том числе и на строительном рынке.



ФОТО: permkrai.ru