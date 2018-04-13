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Пермь: газетный номер


12:01 | 16.04.2018

Новейшие решения — бесплатно

Сбербанк и Google запустили в Пермском крае программу «Бизнес класс» для предпринимателей

Сбербанк и Google при поддержке правительства региона объявили о запуске на территории Пермского края бесплатной программы «Бизнес класс», направленной на развитие малого и микробизнеса. Принять участие в программе смогут все желающие расширить бизнес или открыть свое дело.

«Пермский край всегда рад поддержать эффективные инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. Ведь сегодня в крае действует более 107 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Поэтому мы внимательно отнеслись к программе Сбербанка и компании Google и готовы ее поддержать», — говорит губернатор Пермского края Максим Решетников.

Программа доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия пройдут в Перми.

«Мы заинтересованы в том, чтобы в стране росло количество представителей малого бизнеса с профессиональным и осознанным подходом к развитию собственного дела, — отметил Андрей Шаров, вице-президент, руководитель дирекции GR Сбербанка. — Именно на это нацелен «Бизнес класс». Каждый третий выпускник-предприниматель «Бизнес класса» после завершения программы расширил бизнес и создал новые рабочие места. А каждый пятый новичок открыл свое дело еще во время учебы или сразу после ее завершения».

При регистрации в программе участники смогут выбрать одно из двух направлений обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». Материалы курса разработаны ведущими российскими экспертами.

«Проект интересен тем, что он дает практические знания по основным бизнес-процессам и не требует много времени для их освоения, — говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Google Россия». — Для прохождения модулей достаточно 1–3 свободных часа в неделю. Кроме того, программа включает не только видеоуроки, разбор кейсов и тестовые задания, но и возможность работы с наставником и консультации от ведущих российских бизнес-экспертов».

По завершении программы опытные предприниматели освоят новейшие инструменты развития бизнеса в современных реалиях, а начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела. Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат. Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google. Регистрация доступна на сайте www.business-class.pro.

ФОТО: kto-chto-gde.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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