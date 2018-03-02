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Рубрика: Газетный номер


16:16 | 5.03.2018

В Прикамье стартует очередной этап Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО»

Зимний фестиваль ВФСК «ГТО» проводится в России уже в третий раз. В Пермском крае его I этап прошёл в январе — феврале 2018 года. Все муниципальные образования смогли создать свои команды, в состав которых вошли по 8 человек.

II региональный этап фестиваля пройдет 9–10 марта 2018 года в Кудымкаре. Команды будут состязаться в следующих дисциплинах: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег на лыжах и стрельба.

В первый день фестиваля состоится торжественное открытие и спортивные состязания, а вечером участников ждет культурная программа — посещение Коми-Пермяцкого национального драматического театра. На второй день соревнований запланирован бег на лыжах на дистанции 1, 2, 3 и 5 км.

«Для жителей и гостей города мы подготовим специальную площадку, — говорит главный специалист регионального оператора ГТО Пермского края Александр Наумов, — на ней любой желающий в возрасте от 6 до 70 лет и старше сможет принять участие в выполнении испытаний ГТО. Также можно будет обратиться в Центр медицинской профилактики, чтобы провести бесплатное обследование для определения уровня здоровья».

Участники фестиваля, занявшие 1–3-е места в личном первенстве среди мужчин и женщин в каждой из возрастных групп, награждаются дипломами и медалями. Команды, занявшие 1–3-е места в командном первенстве, награждаются грамотами, медалями и кубками.

II региональный этап Зимнего фестиваля ГТО пройдёт по адресу: г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 5а (спортивный зал МАУ ДО «ДЮСШ»); ул. Свердлова, д. 12 (спортивный зал МБУ «Стадион Парма»), лыжная база «Парма».

Дополнительная информация о Зимнем фестивале ГТО — на сайте gto59.ru.

© «Вечерние Ведомости»



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