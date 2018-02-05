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Рубрика: Газетный номер


14:16 | 7.02.2018

Сто лет в безвестной могиле

На Пермской земле впервые обретены мощи святых

11 февраля, в день собора святых Пермской митрополии, в Вознесенском (Феодосьевском) храме впервые в истории Прикамья будут официально прославлены мощи святых — священномучеников иерея Павла Аношкина и диакона Григория Смирнова. В декабре 1918 года они были убиты большевиками в селе Мокино Оханского уезда (ныне Нытвенский район). Останки обретены частично нетленными. Диакону в левую руку вложено посеребренное кадило, в правой руке священника посеребренный напрестольный крест, на груди — Евангелие.

Все шло своим чередом

К торжественному событию в Пермской митрополии готовились не один месяц. Изготовлены раки для мощей, написаны иконы священномучеников, составлено их жизнеописание. В нем изложены подробности мирной жизни, искреннего служения, заботы о просвещении верующих.

Священник Павел Аношкин происходил из семьи кунгурских мещан, окончил Пермскую духовную семинарию. В 1913 году молодой пастырь был переведен на служение в Николаевскую церковь села Мокино. Как и все сельские батюшки того времени, отец Павел занимался преподавательской деятельностью — в Мокинской церковно-приходской школе, в Усть-Талицкой и Кошелевской школах. Был одним из инициаторов создания Мокинского двухклассного училища, основал в селе «павленковскую библиотеку». Книги привозили чаще из Нытвы, а также из Перми.

В 1916 году епископом Пермским и Соликамским Андроником (Никольским) отец Павел был назначен благочинным 1-го округа Оханского уезда Пермской епархии.

С января 1917 года на служение в Николаевской церкви Мокино поступил псаломщик Григорий Смирнов, прибывший из одного из старинных сел севера Вятской губернии. Был рукоположен в сан диакона в этой церкви. Кроме непосредственного участия в богослужениях, отец Григорий преподавал церковное пение в Мокинском двухклассном училище.

А отец Павел в 1917-м стал студентом юридического факультета недавно открывшегося Пермского университета — с разрешения консистории и при условии учиться без ущерба «для прямого его пастырского дела». Окончить учебное заведение молодому священнику не пришлось.

…До начала красного террора

Вообще красный террор в Прикамье начался задолго до того, как был официально объявлен. Кровь первых жертв террора пролилась на подворье Белогорского монастыря. Ныне это место находится на эспланаде на пересечении улиц Попова и Петропавловской.

8 (21) февраля на Белогорское подворье явились члены «Союза увечных воинов» с намерением «выявить излишки продовольствия». На следующий день те же люди явились вновь, но уже привели с собой вооруженных красногвардейцев. Они вторгались в кельи с обысками, все переворачивали и забирали понравившиеся вещи. Затем у стен подворья бандиты расстреляли безоружных женщин — за то, что те защищали святыню от поругания и разграбления, а на берегу Камы после жестоких истязаний убили двух насельников подворья.

В конце мая — начале июня 1918 года Пермская губерния оказалась в эпицентре Гражданской войны. В Перми захватившие власть большевики почти сразу стали действовать в духе «революционной целесообразности». В ночь на 20 июня произошла изуверская расправа над архиепископом Пермским и Кунгурским Андроником. 14 августа под Пермью были расстреляны члены Поместного собора, приезжавшие для расследования убийства архиепископа. В губернии начались аресты и расстрелы священников. А когда Красная армия в декабре 1918 года почти без боя сдала Пермь и начала отступать, казнили уже всех, кто попадался под руку.

30 декабря белые заняли Нытвенский завод. Путиловский кавалерийский полк отступал на запад, перешел Каму и вышел к станции Шабуничи. Часть полка дошла до села Мокино.

Священник Павел (Аношкин) вместе с диаконом Григорием (Смирновым) были взяты под стражу во время богослужения. По воспоминаниям жителей села, их выволокли из храма и прогнали босиком по снегу. Затем привязали за волосы к хвостам лошадей и потащили сначала по селу, потом по дороге в направлении деревни Якимята, к Широкому логу, что в одном километре от Мокино. Священника и диакона расстреляли и прикололи штыками, тела бросили у реки Березовки и хоронить запретили.

Но местные мужики под страхом смерти ночью выкопали за алтарем мокинского храма могилу и похоронили священнослужителей. Вскоре село заняли белые.

Согласно материалам ГАПК, в метрической книге Николаевской церкви села Мокино Оханского уезда за 1918 год записано:
«Священник сей церкви Павел Павлов Аношкин, 26 лет, убит.
Диакон сей церкви Григорий Прокопьев Смирнов, 27 лет, убит.
Дата смерти: 29 декабря 1918 года.
Дата погребения: 31 декабря 1918 года».
В графе «Кто совершал погребение и где погребены» запись отсутствует.

Из других документов известно, что отпевание мучеников совершил священник Петр Конюхов, служивший в соседнем селе Говырино, — по указанию командира полка Белой гвардии.

Долгие поиски

Свято-Никольская церковь села Мокино была закрыта в 1932 году. В помещении устроили зернохранилище, потом клуб. В 2001 году обветшавшее деревянное здание разобрали. Но жители села обнесли территорию храма оградой, а на месте алтаря поставили поклонный крест.

Летом 2014 года по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия сотрудники Пермской митрополии, собирая сведения о пермских святых, узнали в Мокино о захоронении в церковной ограде. Но точное место уже никто указать не мог. В течение двух лет проводились исследования, велась работа по изучению архивных материалов ГАПК. Наконец, захоронение было обнаружено за алтарной частью разрушенного храма.

29 сентября 2016 года было совершено вскрытие могилы и подняты останки двух человек — в иерейском и диаконском облачении. Останки имели следы насильственной смерти. В последующие несколько месяцев проводилась их идентификация. 10 февраля 2017 года было произведено освидетельствование останков прибывшим в Пермь членом Синодальной комиссии по канонизации святых Кириллом Каледой. А спустя 2 месяца от Святейшего Патриарха Кирилла было получено благословение «считать найденные в селе Мокино Пермского края останки святыми мощами священномучеников иерея Павла (Аношкина) и диакона Григория (Смирнова)».

…И обретение

О долгом пути обретения мощей пермских новомучеников говорили в очередной передаче «Кухня» на радиостанции «Эхо Москвы. Пермь» 91,2FM. Пресс-секретарь Пермской митрополии Юрий Кищук рассказал ведущим Оксане Яваевой и Вячеславу Дегтярникову: «11 февраля будут прославлены и выставлены для поклонения мощи пермских новомучеников священника Павла Аношкина и дьякона Григория Смирнова. Это первые мощи, которые были обретены на Пермской земле».

Поднять и идентифицировать останки помогли судмедэксперты Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы (ПКБСМЭ). Сотрудники отдела истории и канонизации святых Пермской епархии разыскали родного внука священномученика Павла Аношкина, предоставившего фотографии деда, что позволило провести идентификацию. Все научные и исторические исследования подтверждают, что обретены честные останки новомучеников иерея Павла и диакона Григория. В ближайшее время верующие смогут поклониться мощам святых. Первая служба, всенощная, пройдет в Вознесенском (Феодосьевском) храме 10 февраля с 17 часов, 11 февраля в 9 часов начнется литургия.

© «Вечерние Ведомости»



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