От отписки до опечатки

12:02 | 30.01.2018

В результате деятельности Пермского УФАС добросовестный бизнес рискует лишиться рынка

Каждый, кому доводилось получать письма от Пермского УФАС, знает, как они устроены. Пара абзацев по сути дела, потом — длинная преамбула про сферу ответственности ФАС, ее функционал и значимость миссии. Из нее прямо следует: главной целью ведомства является защита добросовестной конкуренции, которая и дает импульс развитию отечественной экономики. И если один конкурент недобросовестно душит другого — вам сюда.



Именно так и поступила пермская компания «Л-Реагент». И поначалу казалось, что не напрасно. Правда, речь шла о незначительном эпизоде из жизни их конкурентов ООО «КР-Петролеум», не имеющем непосредственных последствий. Тогда УФАС встало на защиту интересов компании «Л-Реагент». А когда дело дошло до многомиллионного контракта, по неизвестным причинам переметнулось — извините, иначе не скажешь — на сторону конкурентов. Хотя предмет спора хозяйствующих субъектов остался тем же самым.



Если начать сначала, есть в Пермском крае две компании, которые работают в одном секторе. Поставляют нефтяникам такие штуки — контейнеры с реагентами, которые при размещении в скважине обеспечивают ее нормальное состояние. Нужная вещь, короче, — оборудование для нефтедобычи. Правда, «Л-Реагент» изготовляет продукцию оригинальную, по патенту, которым имеет право пользоваться и которому уже много лет, а конкуренты — стандартную, по ТУ.



Нефтяники предпочитают иметь дело с защищенной патентами продукцией. И готовы платить за товар больше, если производитель может подтвердить, что имеет на него интеллектуальные права. Поэтому ООО «КР-Петролеум» пошло на небольшую уловку: разместило на своем сайте пояснение, что продукция защищенная, изготовлена по патенту (патент № 2227206), которым они имеют право пользоваться.



Зоркий глаз конкурента хитрость заметил. «Л-Реагент» направил в Пермское УФАС обращение, суть которого была такова: продукция есть и патент тоже, но друг к другу они отношения не имеют. Условно говоря, патент на кеды, продукция — резиновые сапоги, а на обложке патента и продукции просто значится «Обувь». То есть по документам вроде все в порядке. В этом вся хитрость.



В УФАС подумали и согласились: указанный патент при производстве указанной продукции не применялся. Соответствующий документ подписала замруководителя Пермского УФАС М.А. Кудрявцева (исполнитель — Ракаева). В отношении «КР-Петролеум» было вынесено предупреждение УФАС № 01375-17 о недопустимости размещения информации о защищенности продукции патентом без всяких оснований. Законность предупреждения «КР-Петролеум» пыталось оспорить во всех инстанциях. Но Арбитражный суд Уральского округа оставил кассационную жалобу «КР-Петролеум» без удовлетворения, тем самым подтвердив, что продукция компании патентом не защищена.



Казалось бы, все ясно. Продукт не запатентован, и все. Однако успокаиваться было рано.



В ноябре 2016 года только две пермские фирмы, заявлявшие о том, что их продукция защищена патентами, были приглашены для участия в тендере крупнейшей нефтедобывающей компании. Других участников не было. Контракт достался «КР-Петролеум» — они согласились подвинуться в цене, а ООО «Л-Реагент» не стало, так как знало, что его продукция патентом защищена, а у конкурентов — нет. Но тут «Л-Реагент» обратил внимание нефтяников на тот прискорбный факт, что они, по сути, собираются приобрести на десятки миллионов рублей не защищенной патентом продукции.



Как и следовало ожидать, конкуренты снова обменялись заявлениями в УФАС, и не по разу: речь шла о серьезных экономических интересах и деловой репутации. Но ключевой вопрос оставался тот же: защищена патентом продукция или нет? Если нет, правота на стороне «Л-Реагент», если да — тогда наоборот, белые и пушистые «КР-Петролеум».



При повторном рассмотрении заявления ООО «Л-Реагент» УФАС снова пишет: продукция конкурентов не защищена. Но при этом отказывает в возбуждении антимонопольного дела: вроде бы покупатель знал, что берет. Хотя в этом контексте непонятно, отчего он тогда требовал от конкурентов доказательств, что защищена…



Со своей стороны, «КР-Петролеум» представляет в УФАС патентный формуляр на продукцию «Контейнеры», составленный на основании отчета о патентных исследованиях, который должен подтвердить чистоту продукции. УФАС устанавливает противоположное: продукция патентом защищена. ООО «Л-Реагент» выносят предупреждение. И предписывают сообщить о вердикте УФАС покупателям. Решение ведомства надлежит исполнить до 8 июля 2017 года. В противном случае закон предусматривает возбуждение антимонопольного дела.



ООО «Л-Реагент» уведомило УФАС, что настаивает на своей правоте и решение УФАС исполнять не будет. 8 июля пришло и прошло, санкций в отношении «Л-Реагент» не последовало.



Далее «Л-Реагент» указывает чиновникам на некоторые нестыковки — например, на тот факт, что патентные исследования, судя по датам, выполнены раньше, чем были заказаны конкурентом. Этот факт УФАС проверять отказывается. Вместо этого сообщает, что при принятии решения этот документ не рассматривался в качестве доказательства (!). Это при том, что речь идет о главном и практически единственном документе, который «КР-Петролеум» представило в обоснование своей правоты.



«Л-Реагент» потребовал провести экспертизу продукции конкурента — необходимые образцы как раз находятся в Перми. Ответ ведомства на этот раз был более подробным. Заявителя отправили изучать основы, заменив стандартную преамбулу ссылкой на экономический словарь.



Очень похоже на то, что в ведомстве просто категорически не хотят возвращаться к этому вопросу и разбираться по существу. И, видимо, не случайно представитель УФАС г-жа Ракаева в арбитраже прямо под аудиозапись (которая имеется в распоряжении редакции) делилась аргументами типа «мне это представляется логичным» и сообщала, что к рассмотрению заявлений применялся «индивидуальный подход». Непонятно только, на каком основании и кем — ею лично или она имела в виду все ведомство. А решение УФАС о том, что контейнеры «КР-Петролеум» изготовлены не по патенту, подготовленное ею же, представительница ведомства вообще назвала «опечаткой».



Словом, позиция УФАС есть, и до свидания. А с учетом авторитета ведомства решение арбитража было предсказуемо. По нему, кстати, подана кассационная жалоба.



Чтобы заставить Пермское УФАС дойти до сути дела без всяких индивидуальных подходов, в «Л-Реагент» пошли на беспрецедентные меры. В сентябре прошлого года подали в ведомство… заявление на самих себя. Так и написали: мы не исполнили ваше предписание, по которому был установлен срок 8 июля 2017 года, примите в отношении нас меры реагирования. Расчет, конечно, был на то, что ведомство вернется к этому вопросу и еще раз проанализирует свою позицию.



Однако никакой реакции не последовало. Ни дела, ни ответа, ни даже уведомления о продлении сроков рассмотрения обращения.



Теперь «Л-Реагент» обратилось уже в арбитражный суд — с жалобой на бездействие УФАС. Общество намерено требовать возбуждения дела против самого себя по суду. Предварительное заседание назначено на 14 февраля.



Что в сухом остатке? В подтверждение доводов ООО «Л-Реагент» были представлены документы, однозначно свидетельствующие о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «КР-Петролеум». Доказательная база конкурентов, предоставленная в УФАС, вообще не содержит ни одного документа, подтверждающего защищенность продукции патентом. Других доказательств УФАС не собрало (чем, кстати, нарушило права ООО «Л-Реагент»).



Продукция «КР-Петролеум» не изготавливается по патенту РФ № 2227206: в ней не используются как минимум 3 существенных признака формулы изобретения указанного патента, что доказано экспертами и одним из авторов патента № 2227206. А согласно действующему законодательству, если хотя бы один признак формулы изобретения в продукции не использован, то продукция патентом не защищена.



Всего этого массива информации, представленного в материалах дела, в УФАС как будто не замечают. Патент № 2227206, видимо, не читали. Да и сами противоречивые выводы ведомства явно говорят о том, что антимонопольный орган в ключевом вопросе спора не разобрался.



Ерунда, частный, узкоспециальный случай? Отнюдь.



Получается, любой, кому нужно доказать несуществующие права и обстоятельства, может обратиться в УФАС и с его помощью засилить в судах то, чему нет никаких доказательств. Что называется, обращайтесь… Есть доказательства обратного? Это просто опечатка!



Ну как же так можно, господа антимонопольщики? Ведь люди-то должны делом заниматься, производить и поставлять хорошую, нужную экономике продукцию, которую сами и разрабатывали, защищали патентом, доводили до ума и реальных потребностей отрасли, выводили на рынок, который, собственно, под нее и сформировался. А вместо этого ходят по судам, доказывая, что не они обманывали заказчика. Потому что деловая репутация сегодня — это все. И будут ходить, можно не сомневаться. Это ж какую надо иметь уверенность в своей правоте, чтобы требовать возбуждения дела против самих себя!



Все это было бы смешно… Но при одних и тех же обстоятельствах:



- В решении Пермского УФАС № 05040-17 от 27.04.2017 за подписью М.А. Кудрявцевой сообщается: «Как установлено в ходе рассмотрения Вашего заявления… на поставку… был заявлен ингибитор… в контейнере ПСК, который не защищен патентом № 227206». Исполнитель — Ракаева. Т. е. продукт патентом не защищен!



- В решении Пермского УФАС № 06605-17 от 05.06.2017 за подписью А.В. Плаксина сообщается: «Документальные доказательства того, что «ингибитор… в контейнере ПСК» является объектом интеллектуальной собственности и производится ООО «КР-Петролеум» на основании патента РФ № 2227206, отсутствуют». Исполнитель — Ракаева. Т. е. доказательств УФАС не собрало!



- В решении УФАС № 07661-17 от 27.06.2017, направленном ООО «Л-Реагент», указано: «…при изготовлении ООО «КР-Петролеум» контейнеров по патенту РФ № 2227206, т. е. объектом исследования являлся указанный патент, используемый при производстве ООО «КР-Петролеум» собственной продукции, в том числе предполагаемой к поставке в рамках тендера». Подписано Кудрявцевой, исполнитель — Ракаева. Т. е. продукт патентом защищен!



- В обращении от 14.12.2017 «Л-Реагент» указывает чиновникам, что патентные исследования, судя по датам, выполнены раньше, чем были заказаны. Ответ УФАС № 00300-18 от 16 января 2018 года: «Патентный формуляр не рассматривался антимонопольным органом в качестве необходимого и достаточного доказательства». Подписано Кудрявцевой, исполнитель — Ракаева.



- Далее, УФАС было предложено организовать экспертизу продукции. В ответе за № 00297-18 от 16.01.2018 УФАС ссылается на «Современный экономический словарь» под ред. Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш., Стародубцевой Е.Б. для разъяснения заявителю понятия «экспертиза». Плюс пара статей ФЗ-135 «О защите конкуренции» — и вывод: «Таким образом, из анализа положений закона о защите конкуренции следует, что указанный акт не наделяет антимонопольный орган соответствующими полномочиями по организации и/или проведению экспертизы образцов продукции». Подписано Кудрявцевой, исполнитель — Ракаева.



Вопрос защищенности патентом продукции, производимой ООО «КР-Петролеум», является ключевым в этом споре. Но при этом патентные документы для УФАС не аргумент, и поэтому ведомству безразлично, достоверные они или фиктивные, как, видимо, и то, защищена продукция патентом или нет, так как при любом раскладе виновный определен. Может быть, УФАС стоит что-то сделать, хотя бы прийти к одному мнению по ключевому вопросу? Может, с этого стоило начать? А то ведь возникает вопрос: чем полтора года занимались-то?