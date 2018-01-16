Юрий Уткин: «Решения нужно принимать на основе выводов следствия и объективной экспертной оценки»

10:55 | 18.01.2018

Продолжается расследование ЧП в пермской школе № 127. По мнению представителей органов власти и местного самоуправления, силовых структур, причины произошедшего следует искать в системных проблемах, связанных с межведомственным взаимодействием.



«На сегодняшний день первый этап работы завершен. Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева положительно оценила его результаты. Второй этап работы — системная оценка произошедшего. По поручению председателя Правительства России Дмитрия Медведева создана рабочая группа, которая будет анализировать ситуацию. Именно поэтому считаю преждевременным выносить вопрос на ближайшее пленарное заседание думы. Первые проверки по линии безопасности уже проводятся, идет анализ действий комиссий по делам несовершеннолетних, проверяются частные охранные предприятия. Задействованы все уровни власти, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. И по результатам мы сможем выйти в формат принятия системных решений», — отметил председатель Пермской городской думы Юрий Уткин.



«Депутатский корпус Пермской городской думы заинтересован в объективном расследовании. Кроме того, мы готовы участвовать в выработке мер, направленных на предотвращение подобных ЧП. По итогам работы следственных органов, ведомственных проверок мы получим полный комплект фактов, компетентное мнение экспертов. И уже на этой основе будем с депутатами и администрацией принимать решения. Никаких скоропалительных выводов и тем более шагов делать нельзя. Тема находится на особом контроле профильного комитета и думы в целом», — подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.



«Особое внимание сейчас нужно уделить не только безопасности образовательных учреждений, но и созданию условий для активного взаимодействия школы, родителей и учреждений здравоохранения. Только совместными усилиями, в диалоге власти и общественности мы здесь можем добиться позитивных результатов, выработать правильные решения», — считает заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.