Жители Прикамья смогут сами определить очередность благоустройства общественных территорий

20:05 | 17.01.2018

На заседании межведомственной комиссии по благоустройству рассмотрели вопросы реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018–2022 годах.



Как поясняют в Региональной службе по тарифам, начиная с 2018 года возможность участия в программе появляется у муниципалитетов с населением свыше 1000 человек. Раньше планка была установлена на уровне 10 тысяч человек.



В ближайшее время районы и округа должны подготовить и представить в РСТ для согласования свои пятилетние планы благоустройства (на 2018–2022 годы). При этом они должны быть составлены на основании пожеланий жителей территорий. В частности, жители смогут повлиять на очередность ремонтных работ, определив, какое общественное пространство нужно привести в порядок в первую очередь.



Люди должны иметь возможность высказывать свои замечания и пожелания и к проектам благоустройства, и к ходу работ. Один из зарекомендовавших себя инструментов — созданный по инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова портал «Управляем вместе» permkrai.ru/program. Отметим, по итогам прошлого года благодаря обращениям от жителей удалось устранить 181 нарушение по линии программы.



На портале будут размещены все дизайн-проекты, в том числе в 3D-формате — для лучшей визуализации. Для тех, у кого в силу каких-то причин нет возможности воспользоваться интернетом, будут организованы телефонные линии.



Также в РСТ отмечают, что важным моментом является синхронизация всех ремонтных работ в территории. По словам и. о. заместителя председателя правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, не должно быть так, что «территорию благоустроили, а на следующий год провели здесь ремонтные работы на инженерных сетях или какие-то другие мероприятия, которые нивелируют все достижения на ниве благоустройства».



Из средств федерального и краевого бюджета на мероприятия программы в этом году предусмотрено 780 млн рублей. Дополнительно предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов: 15 % для городских округов (за исключением города Перми, для него — 20 %) и 10 % для муниципальных районов. Деньги будут расходоваться по трем направлениям — благоустройство общественных пространств, благоустройство дворовых территорий и благоустройство парков.