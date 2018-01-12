Проверка систем безопасности будет проведена во всех образовательных учреждениях Пермского края

17:23 | 15.01.2018

Состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Пермского края Максима Решетникова по происшествию в школе № 127.



Как сообщил губернатору министр здравоохранения Дмитрий Матвеев, в результате ЧП 12 человек госпитализировано. Учителю проведена операция, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Двое 16-летних подростков-нападавших находятся также в городской клинической больнице № 4, еще 9 детей — ученики 4-го класса — направлены в краевую детскую клиническую больницу № 15. Как сообщают врачи, дети находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.



Как сообщил глава города Дмитрий Самойлов, детям и родителям 127-й школы оказывается вся необходимая поддержка, организована «горячая линия» для консультаций с психологом. Для детей, которые в тот момент находились в классе, будут организованы индивидуальные встречи и беседы с психологами.



Завтра, 16 января, в связи с проведением правоохранительными органами проверки школа работать не будет, ученики будут направлены на выездные уроки.



Губернатор потребовал провести проверку систем безопасности образовательных учреждений. «Необходимо ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на конкурсы на оказание соответствующих услуг в наших образовательных учреждениях. Должен быть единый высокий стандарт требований к тем фирмам, ЧОПам, которых мы допускаем в школы и детсады для обеспечения безопасности детей», — заявил М. Решетников.



В связи с происшествием в школе прокуратурой организована проверка, ведомство держит расследование на контроле.