В Прикамье введены в эксплуатацию два долгостроя и два проблемных объекта

12:10 | 13.01.2018

Более 500 семей в канун нового года получили возможность заселиться в свои квартиры. В эксплуатацию официально введены два долгостроя на ул. Хабаровской, 54а, Холмогорской, 4г (ОАО «Камская долина»), проблемные объекты по ул. Ушакова, 36б (ООО «Правый берег») и ул. Елькина, 39 (ЖСК «Елькина»).



Ранее краевая инспекция Госстройнадзора провела итоговую проверку и выдала заключение о соответствии двух проблемных объектов на Ушакова, 36б и Елькина,39, а также трех долгостроев ОАО «Камская долина» по адресам: Хабаровская, 54а, Холмогорская, 4г и Самаркандская, 143. Ввод дома на Самаркандской запланирован администрацией Перми на январь текущего года.



«Краевым минстроем, инспекцией и прокуратурой Пермского края была проведена совместная работа по стимулированию застройщиков устранять замечания, выявленные в процессе сдачи объектов, и формировать итоговый пакет документов для выдачи заключения о соответствии», - отметил руководитель краевой Инспекции государственного строительного надзора по Пермскому краю Василий Билоус.



В минстрое Прикамья поясняют, что в настоящее время краевой Госстройнадзор проводит процедуру итоговой проверки еще двух проблемных объектов, расположенных по адресам ул. Мира, 5а в г.Перми (застройщик ООО «Алиас») и ул. Сиреневый бульвар, 5 в г.Чайковский (застройщик ООО «РСУ-6»).



Напомним, 1 января 2018 года в силу вступил закон №144-ПК «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома». Сегодня на территории края осталось 15 проблемных объектов.