«Единая Россия» в Пермском крае предоставит свои площадки для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

16:22 | 12.01.2018

«Единая Россия» удовлетворила запросы волонтеров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета.



«Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов партии и ее сторонников, партия согласовала работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных», – заявил Турчак.



Турчак также напомнил, что на прошедшем в декабре съезде «Единой России» делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора. «Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно», - подчеркнул он.



Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «С 9 января в Прикамье идёт сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Поступили запросы от партийного актива на местах о дополнительных площадках по сбору подписей. В воскресенье, 14 января, сборщики будут работать в Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Перми и приёмной, расположенной в Региональном исполнительном комитете партии, а также в местной общественной приёмной Березников».



Руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко: «Открытие дополнительных площадок для сбора подписей в поддержку Владимира Путина в партийных общественных приёмных позволит большему числу граждан выразить свою гражданскую позицию. 14 января сборщики подписей будут работать в том числе в Региональной общественной приёмной. Сюда может прийти каждый желающий, с собой нужно иметь паспорт».



Адреса и график работы общественных приемных 14 января:



г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 210, Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае. Время: 09:00-19:00;



г. Пермь, ул. Плеханова, д. 12. Общественная приемная по работе с обращениями граждан партии «Единая Россия» Пермского края. Время: 09:00-19:00;



г. Березники, ул. Пятилетки, 51, офис 9. Общественная приемная партии «Единая Россия» г. Березники. Время: 09:00-19:00.