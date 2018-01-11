Жителя Прикамья осудили за кражу солнцезащитных очков

14:13 | 12.01.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в Соликамске вынесен приговор в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчина признан виновным в краже.



В июне 2017 года в территориальный отдел полиции поступило сообщение из торгового центра: неизвестный похитил 36 пар солнцезащитных очков. Сумма ущерба – более 13 тысяч рублей.



Подозреваемый был задержан стражами порядка. Он объяснил, что обратил внимание на открытую витрину с солнцезащитными очками в торговом центре и решил их похитить. Покупателей не было, а продавец занимался оформлением документов. Воспользовавшись этим, злоумышленник схватил четыре стойки с товаром и скрылся.



По факту кражи возбудили уголовное дело. Украденное имущество полицейские изъяли и возвратили законному владельцу. Суд, учтя неотбытую часть по ранее вынесенному приговору, приговорил преступника к полутора годам в исправительной колонии строгого режима.