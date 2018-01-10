Житель Прикамья провел полгода в колонии за неуплату алиментов

17:44 | 11.01.2018

Полгода, проведенные в колонии, заставили жителя Добрянки изменить отношение к выплате алиментов.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по г. Добрянке на исполнении находилось производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Долгое время мужчина уклонялся от возложенных на него судом обязательств – накопившаяся задолженность составила 300 тысяч рублей. За неуплату средств на содержание ребенка суд назначил алиментщику 50 часов обязательных работ, однако наказание должник не отбыл. Поэтому дознавателем службы было возбуждено уголовное дело, и должника приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.



Проведя полгода в колонии и выйдя на свободу, мужчина не только отбыл назначенные ему ранее обязательные работы, но и полностью погасил долг по алиментам. Также отец смог наладить отношения с бывшей супругой и договориться о добровольном содержании сына. Взыскательница отозвала исполнительный документ с принудительного исполнения.