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Рубрика: Новости дня


17:33 | 11.01.2018

В столице Прикамья введена в эксплуатацию система фотовидеофиксации

ПАО «Ростелеком» подключило к городской системе видеонаблюдения и фотовидеофиксации 34 новых программно-технических измерительных комплекса, установленных на 24 участках улично-дорожной сети г. Перми. Все работы выполняются в рамках контракта, заключенного с МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», и направлены на реализацию программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края».

Система автоматически распознает государственные регистрационные знаки транспортных средств и фиксирует нарушения правил дорожного движения 24 часа в сутки. Камеры фиксируют широкий спектр нарушений ПДД: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, проезд перекрестка в запрещенном направлении, нарушение правил остановки и стоянки, движение по полосе для встречного движения или для маршрутных транспортных средств.

Как отмечают в минсвязи Прикамья, в дальнейшем систему фотовидеофиксации можно будет развивать и модернизировать. Появится возможность подключить до 300 новых объектов, добавить новые компоненты и пользовательские сервисы, расширить функциональные возможности, улучшить технические характеристики.

Следующим этапом станет введение в эксплуатацию 40 видеокамер, расположенных на 12 участках города. «Видеокамеры будут обеспечивать круглосуточную видеосъемку зон контроля. Установленные видеокамеры с поворотным модулем имеют возможность дистанционного управления с изменением угла обзора и масштабности изображения. Всё оборудование на данный момент уже установлено. Сейчас идут пусконаладочные работы и введение новых объектов в эксплуатацию», — рассказал о дальнейшей работе Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».

Напомним, вопросы безопасности находятся в приоритете у правительства региона. Как отмечал ранее губернатор Максим Решетников, «безопасность — один из базовых запросов общества, один из ключевых факторов, опираясь на который бизнес, предприниматели и все люди принимают решение, где жить, где воспитывать детей и развиваться. Безопасность — это наша совместная задача».

Система видеонаблюдения и фотовидеофиксации в комплексе направлена на повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах города и в местах массового пребывания граждан. Она будет контролировать обстановку на участках улично-дорожной сети, автоматически фиксировать нарушения ПДД, вести мониторинг передвижения транспортных средств и пешеходов, в том числе получать информацию об интенсивности и скорости транспортных потоков, а также передавать, обрабатывать, хранить и анализировать получаемые данные.

© «Вечерние Ведомости»

 


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