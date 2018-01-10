В Прикамье состоялся рождественский благотворительный концерт

11:51 | 11.01.2018

10 января в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского состоялся традиционный рождественский благотворительный концерт «Свет звезды Добра». Основная его цель — приумножение и популяризация духовно-нравственных достижений русской культуры.



Участников и зрителей концерта поздравил с Рождеством Христовым губернатор Пермского края Максим Решетников. «В Рождество мы обращаемся к самым важным жизненным ценностям, размышляем о добре и зле, о нашем пути и целях в жизни. В этом году как никогда много людей посетили службы в храмах и церквях. Это важно с религиозной и паломнической точки зрения», — отметил глава региона. Также Максим Решетников выразил слова благодарности митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за поддержание духовной составляющей жизни в Прикамье и за сохранение традиции рождественского концерта.



Также Максим Решетников подчеркнул, что особенно много жителей и гостей Прикамья посетили в дни рождественских праздников Белогорский монастырь. Напомним, в прошлом году монастырь отметил свое столетие, была проделана большая работа по его возрождению. По мнению главы региона, для многих людей отмечать Рождество в Белогорье может стать еще одной доброй традицией.



Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в своей речи отметил, что Рождество Христово постепенно перестает быть исключительно религиозным событием, оно становится мировым духовным торжеством, к которому причастны все. «В этом и есть промысел Божий, нам нужно ему следовать, сохраняя те традиции, которые у нас есть», — сказал митрополит.



В благотворительном концерте приняли участие молодые талантливые композиторы, актеры и музыканты Пермского края, солисты Пермского театра оперы и балета и санкт-петербургский хор Афонского подворья под руководством Алексея Жукова. Музыканты и актеры исполнили традиционные рождественские композиции, в частности тропари, кондак, кантату, хореографические зарисовки, стихи и танцевальные номера.