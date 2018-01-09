В Перми устраняют нарушения по уборке снега во дворах

16:02 | 10.01.2018

В Мотовилихинском районе Перми прошел рейд по придомовым территориям после новогодних каникул. Проверено 182 дома, обнаружено 109 нарушений.



Районные администрации и департамент ЖКХ по поручению главы города Дмитрия Самойлова проводят работу с управляющими организациями. Дворы должны быть приведены в нормативное состояние. Контрольные проверки состоятся в выходные.



По правилам благоустройства, придомовые территории жилых многоквартирных домов к 08.00 должны быть очищены от выпавшего за ночь снега. При проверке сотрудники отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района зафиксировали 109 нарушений в части зимней уборки. Антирейтинг по итогам вчерашнего рейда возглавили управляющие компании «ТехКомфорт», «МастерКомфорта» и «ДомКом». Большинство выявленных нарушений было устранено к следующему утру. Дополнительная проверка состоится завтра, 11 января.