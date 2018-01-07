Новогодние каникулы в Прикамье прошли без серьезных коммунальных аварий

11:37 | 10.01.2018

В праздничные и выходные дни объекты жизнеобеспечения населения, энергосистема, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и объекты социальной сферы Пермского края работали в штатном режиме. За время новогодних каникул на территории Прикамья нарушений систем жизнеобеспечения населения не произошло.



В период с 30.12.2017 по 08.01.2018 в регионе осуществлялся постоянный контроль за функционированием генерирующих и электросетевых объектов, коммунальной инфраструктуры, обеспечением потребителей электрической и тепловой энергией.



В целях обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные ЧС, в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни в период с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года региональное управление МЧС России находилось в режиме повышенной готовности.

Была организована круглосуточная работа дежурных аварийно-восстановительных бригад, обеспечена готовность 370 аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования (2038 человек личного состава), задействовано 539 единиц спецтехники и 262 единицы средств автотранспорта.



Для бесперебойной работы организаций энергетики и предприятий ЖКХ был обеспечен запас 527 резервных источников электроснабжения. Запасом топлива полностью обеспечено 1064 объекта.



Ежедневно во всех 48 муниципальных образованиях края работали единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов и городских округов (ЕДДС).



Как пояснил и. о. заместителя председателя правительства — руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края Антон Удальев, «в связи с предстоящими холодами в Пермском крае (понижение температуры до -25 °C, по северу — до -30 °C), генерирующие и электросетевые организации, предприятия ЖКХ продолжат функционировать в режиме повышенной готовности. Помимо этого, будут приняты дополнительные меры по контролю за работой объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики».



Более подробная информация о проводимых РСТ работах в предпраздничные и праздничные дни опубликована на сайте Региональной службы по тарифам rst.permkrai.ru.