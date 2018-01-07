Пермские ЗАГСы вернулись к обычному графику работы

17:40 | 9.01.2018

ЗАГСы краевой столицы работали 2, 4 и 6 января. Посетителей по очереди принимали отделы во всех районах, кроме Свердловского.



За праздничные дни пермяки зарегистрировали 23 рождения детей. Например, в Мотовилихинском районе первые документы на своих детей получили родители трех мальчиков и двух девочек, а в Дзержинском – двух мальчиков и трех девочек. Зарегистрировано два брака – в Дзержинском и Мотовилихинском районах.



Сегодня, 9 января, отделы ЗАГС вернулись к работе по обычному графику.