Жителя Перми подозревают в убийстве женщины, считавшейся пропавшей

17:01 | 9.01.2018

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в ночь на 2 января из кафе в Свердловском районе Перми ушла и без вести пропала 45-летняя женщина. Обстоятельства исчезновения говорили о том, что без вести пропавшая женщина могла стать жертвой преступления. Поэтому было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Следователь и сотрудники полиции задержали 36-летнего пермяка по подозрению в совершении этого преступления.



По данным следствия, в ночь на 2 января женщина вышла из кафе и остановила автомобиль. Пассажирка и водитель поехали кататься по городу и пригородам. Во время поездки мужчина и женщина поссорились. Водитель остановил машину между деревнями Фролы и Ферма и прямо в салоне задушил пассажирку ремнем от ее сумки. Затем он выбросил тело в поле и уехал. После задержания подозреваемый сам показал место преступления. Там было обнаружено тело женщины.



Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.