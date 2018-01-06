В Пермском крае полицейские обеспечили общественный порядок во время празднования Рождества

14:21 | 7.01.2018

В Прикамье в ночь с 6 на 7 января прошло около 160 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие свыше 29 тысяч человек. Торжественные богослужения состоялись в большинстве населенных пунктов Пермского края, в том числе во всех церквях и храмах Перми.



В первую очередь полицейскими была обеспечена антитеррористическая защищенность объектов, в которых проходили богослужения, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. Безопасность граждан в храмах и церквях в период торжеств обеспечена сотрудниками органов внутренних дел. К местам рождественских гуляний были приближены маршруты патрулирования нарядов ДПС ГИБДД, патрульно-постовой службы и подразделений Росгвардии по Пермскому краю. Также помощь полицейским в обеспечении общественной безопасности на территории края оказали представители народных дружин, казачества, охранных структур и волонтеры.



Сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с подразделениями Росгвардии по Пермскому краю и представителями общественных объединений правоохранительной направленности правопорядок и безопасность граждан в период празднования Рождества Христова обеспечены в полном объеме.