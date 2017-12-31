В Краснокамском районе полицейский Дед Мороз вручил детям подарки

15:48 | 2.01.2018

Сотрудники отдела МВД России по Краснокамскому району и представители Общественного совета стали участниками Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». В нарядах Деда Мороза и Снегурочки они навестили семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию.



Для детей были подготовлены сладкие подарки. Кроме того, ребятам напомнили о правилах безопасности на дорогах, в общественных местах и даже в Интернете.