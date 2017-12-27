В Перми открылось светомузыкальное шоу #ЦветСвет

16:30 | 29.12.2017

Зрители смогут увидеть перформанс ежедневно до 8 января в 19:00, 20:00 и 21:00, а после зимних каникул — с пятницы по воскресенье в то же время.



Первый запуск шоу посетили губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



— Набережная как проект развивается, — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. — В этом году нашли вариант не только летнего, но и зимнего использования ее культурного пространства. Наша задача — сделать так, чтобы здесь всегда было интересно и пермяки приходили сюда семьями. Например, обсуждаем совместно с городскими властями возможность постоянного использования части оборудования для музыкально-светового шоу, чтобы как можно больше жителей и гостей Перми смогли его увидеть.



Во время шоу набережная Камы становится единым арт-пространством. Организаторы объединили свет, музыку, современные компьютерные технологии и спецэффекты, чтобы создать уникальное светомузыкальное шоу под открытым небом. Первая видеоинсталляция посвящена сказам Павла Бажова. Экспозиция будет меняться каждый месяц.