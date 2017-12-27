Рубрика: Новости дня
15:49 | 29.12.2017
Нефтяники «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» добыли в 2017 году более 15 миллионов тонн нефти
Кроме прочего, предприятие расширяет географию присутствия. В 2017 году было открыто два месторождения в Октябрьском районе: Орловское и Шуруборское, а также по результатам аукционов получено 4 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Быковском участке (Удмуртская Республика), Саварском, Уинском и Шистеровском участках (Пермский край).
— Сегодня коллектив «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — это 4,5 тысячи работников. Очень важная цифра, которая подчеркивает девиз нашей компании «Всегда в движении»: у нас 40 % работников — молодые люди до 35 лет, это почти 1,8 тысячи человек. И мы с молодежью активно работаем: в 2017 году общество в свои ряды приняло 70 лучших выпускников, — отметил, подводя итоги года, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.
По традиции досрочное выполнение плана нефтяники отметили зажжением новогодних огней на ёлке у центрального аппарата управления «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
© «Вечерние Ведомости»
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