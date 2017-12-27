Последние выходные года в Перми будут теплыми

12:09 | 29.12.2017

Сейчас в столице Прикамья -1 градус. Сегодня, 29 декабря, в Перми ожидается пасмурная погода, днем до -3°C, ночью до -7°C.



Завтра днем столбик термометра поднимется до -1°C, ночью – до -4°C. В воскресенье, 31 декабря, будет около -3°C, облачно с прояснениями. В новогоднюю ночь похолодает до -7°C. 1 января ожидается около -3°C. В последующие дни, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится.