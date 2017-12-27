«Уралкалий» заключил долгосрочный контракт на поставку продукции c группой «Фосагро»

10:07 | 29.12.2017

ПАО «Уралкалий» сообщает о подписании соглашения с одним из крупнейших российских производителей сложных удобрений (NPK) — группой «Фосагро». Оно предусматривает поставки хлористого калия в течение 2018–2019 годов общим объемом более 2 млн тонн.



Соглашения заключены в соответствии с Рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия. Предыдущие пятилетние соглашения с производителями сложных удобрений истекают 31 декабря 2017 года.



В июне 2017 года ФАС России продлила Рекомендации по обеспечению недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия, согласно которым ФАС России с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года для всех групп потребителей рекомендует цену, равную средневзвешенной цене, сложившейся на экспортном рынке с минимальной ценой. Рекомендациями допускается право ПАО «Уралкалий» на предоставление скидок за приобретение хлористого калия в определенных объемах.



С учетом текущей макроэкономической ситуации, ослабления национальной валюты и с целью развития внутреннего рынка сложных удобрений «Уралкалий» подтверждает готовность полностью обеспечить потребности российских производителей сложных минеральных удобрений. При этом скидка для крупных российских NPK-производителей, ежегодно приобретающих более 30 тысяч тонн хлористого калия и заключающих с компанией долгосрочное соглашение на 2018 год, составит 13 долларов США за тонну на договорной объем 2017 года.



ПАО «Уралкалий» традиционно придерживается политики максимизации доступности удобрений для внутреннего рынка, обеспечения недискриминационного доступа к приобретению хлористого калия, подчеркивают в компании.



Новым долгосрочным контрактом достигнуты важные системные договоренности с одним из крупнейших производителей сложных удобрений — компанией «Фосагро».



Согласно контракту, «Уралкалий» предоставляет скидку в 13 $ на тонну относительно средней цены, сложившейся на экспортном рынке с минимальной ценой. В существующих условиях такая значительная скидка является существенным стимулом для развития и внутреннего рынка, и производства сложных удобрений.