В 2017 году сайт «Управляем вместе» посетило более 200 тысяч человек

18:06 | 28.12.2017

Сегодня, 28 декабря, на заседании правительства Пермского края были подведены итоги работы интерактивного портала «Управляем вместе». Он стартовал по инициативе губернатора края М.Г. Решетникова в апреле 2017 года. Портал включает в себя набор интерактивных инструментов, с помощью которых жители региона принимают участие в реализации Программы развития Пермского края.



Подводя итоги работы за 2017 год, губернатор отметил значимость этого портала для жителей Пермского края. «Управляем вместе» — это канал связи между властью и населением. Для нас такая обратная связь — возможность решать реальные проблемы людей и корректировать процессы, чтобы быть уверенными: все, что мы делаем в крае, действительно необходимо людям, отвечает их потребностям и ожиданиям. Наша работа была оценена на федеральном уровне, соседями из других регионов, которые обращаются к нам для того, чтобы перенять наш опыт. Но главное — этот сайт оценили жители Прикамья», — отметил глава региона.



Напомним, интерактивный проект «Управляем вместе» стал серебряным призером международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA Golden World Awards из 89 участников, подавших заявки в номинации.



За восемь с половиной месяцев портал посетило более 200 тыс. человек, зарегистрировано более 26,7 тыс. пользователей. В уходящем году органами власти всех уровней было решено 85 % вопросов или проблемных ситуаций, заявленных жителями края на портале «Управляем вместе».



Говоря об основных принципах работы проекта «Управляем вместе», советник губернатора Павел Шевыров выделил открытость системы государственного управления и вовлечение жителей региона в обсуждение направлений развития Прикамья, принятие решений и их контроль. Жители Пермского края могут не только узнать информацию по разделам, но и оценивать качество выполненных работ, голосовать по заявленным на портале темам, а также предлагать свои объекты в программу развития региона.



Сейчас на «Управляем вместе» открыта информация по многим направлениям развития края, например по строительству и ремонту дорог, нелицензированной торговле алкоголем, жители края могут рассказать о качестве обслуживания в МФЦ.



В следующем году пользователям сайта будет доступна информация о нестационарных торговых объектах, наружных рекламных конструкциях, программе капитального ремонта, текущем обслуживании дворов и дорог, остановках общественного транспорта.



Кроме того, планируется, что в скором времени жители Прикамья смогут сообщать информацию о качестве предоставления услуг по социальным направлениям. Губернатор поручил профильным министерствам проинформировать население о нововведении, когда оно появится на сайте. Также «Управляем вместе» планирует открыть свой Telegram-канал.