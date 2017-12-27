В новый год — с новыми тарифами. В Прикамье проиндексирована стоимость проезда в электричках

16:47 | 28.12.2017

Региональная служба по тарифам Пермского края приняла решение, что с 2018 года тарифы на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном транспорте будут проиндексированы на 3 %. При расчете тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, уровень инфляции и другие экономические показатели.



В соответствии с социально-экономическим прогнозом Министерства экономического развития РФ, предельно допустимая величина повышения тарифа для субъектов РФ, в том числе и для Прикамья, — 4 %. Но правительство Пермского края решило, что рост должен быть минимальным, выпадающие доходы перевозчиков будут компенсироваться за счет бюджета.



Определено, что стоимость проезда в электричке на расстояние до 15 км составит в среднем 28 рублей на взрослого человека и 7 рублей на ребенка. На расстояние до 95 км можно будет уехать за 165 рублей (41 рубль на ребенка). Максимальная дистанция — до 180 км — обойдется примерно в 290 рублей (для ребенка — около 70).



В Пермском крае услуги по организации пригородных пассажирских перевозок предоставляют две компании: АО «Пермская пригородная компания» и АО «Содружество». Для каждой рассчитывается свой экономически обоснованный тариф. Выпадающие доходы перевозчиков (около 270 млн рублей) будут субсидированы из бюджета Пермского края.