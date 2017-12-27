В дни новогодних каникул пермские энергетики «Т Плюс» будут трудиться в режиме повышенной ответственности

13:33 | 28.12.2017

30–31 декабря 2017 года, а также с 1 по 8 января 2018 года теплоэлектростанции и тепловые сети Пермского филиала «Т Плюс» будут функционировать в особом режиме для поддержания бесперебойной и надежной работы систем теплоснабжения и недопущения сбоев в работе энергетического оборудования.



На всех уровнях управления и производства в Пермском филиале компании назначены ответственные дежурные, которые будут круглосуточно отслеживать оперативную ситуацию на производственных площадках. Введен особый контроль над работой генерирующего оборудования и тепловых сетей. На всех производственных площадках филиала, «Пермской сетевой компании», «Березниковской сетевой компании» и «Инвестспецпрома» сформированы специальные бригады, которые осуществляют круглосуточное дежурство для своевременного предотвращения внештатных ситуаций.



Руководители подразделений провели целевой инструктаж персонала о порядке действий при обнаружении признаков возможных провокационных или диверсионно-террористических актов, а также в случае устранения технологических нарушений. Установлено тесное взаимодействие с подразделениями ГУ МЧС России по Пермскому краю и органами МВД. Проведена проверка наличия необходимых материалов и техники. На всех генерирующих объектах филиала сформированы нормативные запасы резервного топлива.



Стоит отметить, что системная работа выстроена в масштабах всего холдинга. В регионах операционной зоны компании ежедневно будет дежурить в общей сложности более 600 работников ремонтно-восстановительных бригад и не менее 140 единиц тяжелой техники, готовых к устранению любых неисправностей в кратчайшие сроки.



Основное назначение подобных мер — неукоснительное выполнение диспетчерских графиков нагрузки сети и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергии. Кроме того, обеспечивается готовность генерирующих объектов филиала к взятию утренних максимумов нагрузок 9 января 2017 года.