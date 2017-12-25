На праздники в Перми изменится режим работы пунктов пополнения и выдачи проездных

18:06 | 26.12.2017

С 30 декабря по 8 января изменится график работы операторов продаж и пополнения проездных – АО АКИБ «Почтобанк», «Центральной кассы», отделений АО ВЦ «Инкомус».



Как рассказали в МКУ «Гортранс», кассы не будут работать 1 и 2 января. 30 декабря будут функционировать 49 пунктов, 31 декабря – 6 пунктов, 3 января – 35 пунктов, 4 января – 27 пунктов, 5 января – 14 пунктов, 6 января – 11 пунктов, 7 января – один пункт, 8 января – 9 пунктов. Также они будут раньше заканчивать работу.



Полный перечень и график работы пунктов доступен на сайте городской администрации (gorodperm.ru/upload/news/1.17/2017/21/Rezhim_raboty_punktov_vydachi_i_popolnenij_lgotnyh_projezdnyh_dokumentov.doc).