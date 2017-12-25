В новогоднюю ночь в Перми будет работать общественный транспорт

14:34 | 26.12.2017

Пермяки, пришедшие в новогоднюю ночь на эспланаду, смогут уехать домой на общественном транспорте. Он будет курсировать 1 января с 00:40 до 04:00. Будут ходить автобусы № 10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбус № 5 и трамвай № 11.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, 31 декабря отправление общественного транспорта с конечных остановок прекратится после 22:00. Работа транспорта возобновится в 00:40 и продлится до 04:00.



В связи с перекрытием движения в районе эспланады транспорт пойдет через ул. Луначарского и Екатерининскую. Троллейбус № 5 пойдет до ул. Советской. Трамвай № 11 будет курсировать по маршруту микрорайон Висим — школа № 107. Конечные пункты других маршрутов не изменятся.