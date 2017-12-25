Прикамские энергетики активно внедряют систему дистанционного съема показаний по услугам отопления и горячего водоснабжения

14:06 | 26.12.2017

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» продолжает программу по заключению договоров на обслуживание и съем показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии. В декабре специалистами энергосервисной компании был заключен договор с ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», обслуживающим многоквартирные дома в нескольких районах Перми. Благодаря новой услуге появилась возможность оперативно в режиме онлайн снимать показания с приборов учета и контролировать качество оказываемых коммунальных услуг.



Стоит отметить, что под управлением муниципального предприятия «ГКТХ» находится 40 жилых домов, 19 из них подключат к информационной онлайн-системе для съема показаний уже в этом году. Остальные здания будут подключены по мере проверки и настройки оставшихся узлов учета теплоэнергии. Средняя стоимость услуги составляет 600 рублей в месяц с одного прибора учета.



В настоящее время специалисты пермских филиалов «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» предлагают линейку современных энергопродуктов: услуги по энергетическому обследованию зданий, установке энергоэффективных технологических систем и обслуживанию общедомовых узлов учета теплоэнергии. Наиболее перспективным является оборудование с погодозависимой автоматикой – индивидуальные тепловые пункты (ИТП), позволяющие экономить до 20% на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС.



По вопросам заключения энергосервисных контрактов обращайтесь в Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» по тел. +7 (342) 243-65-44.