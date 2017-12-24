«Новогодние» автобусы вышли на улицы Перми

18:51 | 25.12.2017

По дорогам краевой столицы курсируют автобусы, которые поздравляют пермяков с Новым годом и могут подвезти в главный ледовый городок.



«Новогодние» автобусы вышли на маршруты № 10 (мкр-н Нагорный — мкр-н Владимирский) и № 36 (ул. Мильчакова — мкр-н Вышка-1). Они не только помогут пассажирам добраться до пункта назначения, но и подарят праздничное настроение.



Снаружи автобусы украшены изображениями Дедов Морозов, еловых веток с игрушками и официальной символикой главного ледового городка «Перммяч». Внутри — праздничными гирляндами. Внутри автобуса № 10 также установлен экран, на котором будут транслироваться поздравления игроков и главных тренеров пермских футбольных клубов «Амкар» и «Звезда-2005».