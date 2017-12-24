Директора пермской охранной организации будут судить за невыплату зарплаты

17:31 | 25.12.2017

В Орджоникидзевском районе Перми закончено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего директора частной охранной организации. Мужчину обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



Следствие установило, что с апреля 2016 года обвиняемый, желая получить материальную выгоду и создать видимость благополучной обстановки в руководимой им организации, несмотря на наличие достаточных денежных средств, не выплачивал начисленную за апрель и май заработную плату 11 работникам, которые охраняли объекты на территории Полазны. Общая сумма составила более 141 тысячи рублей. При этом деньги, полученные за оказание охранных услуг, директор обналичил и использовал по своему усмотрению.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.