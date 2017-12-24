В пермском аэропорту заработал мобильный пункт судебных приставов

13:12 | 25.12.2017

В аэропорту Большое Савино с 25 по 29 декабря будет работать мобильный пункт судебных приставов.



В эти дни с 11:00 до 14:00 в новом терминале, у стойки информации, можно будет получить информацию о наличии неисполненных долговых обязательств, узнать о способах погашения задолженности.



Однако о погашении неуплаченных долгов необходимо позаботиться заранее: процедура снятия ограничения на выезд занимает определенное время. Узнать о наличии возбужденных исполнительных производств можно в структурном подразделении УФССП по Пермскому краю по месту регистрации или на официальном сайте r59.fssprus.ru в разделе «Узнайте о своих долгах».