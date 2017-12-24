На этой неделе пермяков ждет похолодание и оттепель

12:44 | 25.12.2017

Сейчас в столице Прикамья -7 градусов, пасмурно. Сегодня, 25 декабря, днем в Перми ожидается около -6 °C, возможен снег.



Завтра столбик термометра покажет около -10 °C. Среда, 27 декабря, вероятнее всего, станет самым холодным днем недели — днем будет до -15 °C. Потепление начнется в ночь на четверг, и днем будет около нуля. В пятницу начнется похолодание.