Пермякам напоминают о правилах использования пиротехники

17:19 | 24.12.2017

Специалисты городского департамента общественной безопасности напоминают, что неправильное использование пиротехники может привести к травмам или стать причиной пожаров.



Так, в жилом помещении нельзя применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты. Елку нельзя украшать целлулоидными игрушками, марлей и ватой.



Продажа пиротехнических изделий в РФ разрешена лицам старше 15 лет. Запрещено использовать самодельные пиротехнические изделия. При покупке пиротехнических изделий необходимо проверить наличие сертификата соответствия и инструкции на русском языке, срок годности.



Нельзя позволять несовершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или находиться близко к нему во время запуска. Фейерверки и салюты необходимо хранить в недоступном для детей и домашних животных месте. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.



Если ракета не запустилась, не надо сразу проверять причину. Подождите десять минут, затем аккуратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте как обычный мусор. Не стоит поджигать прогоревший фитиль повторно.



Если в комнату залетела чужая ракета, не нужно ловить ее или тушить до полного прогорания.



Безопасность в Новый год зависит от правильного обращения с развлекательной пиротехникой. При пожаре или появлении дыма нужно немедленно позвонить по телефону 101, указать точный адрес. До прибытия пожарных – принять меры по эвакуации людей и начать тушение имеющимися средствами.